Controlli nella movida di Trapani. Cinque persone denunciate

27/07/2026 12:37:00

Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana a Trapani, con particolare attenzione alle aree della movida e ai luoghi di maggiore aggregazione del centro cittadino. L'attività, svolta dalla Compagnia di Trapani nell'ambito delle disposizioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura, ha portato a cinque denunce e ad altrettante segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.

Cinque persone denunciate

Tra le persone deferite all'autorità giudiziaria ci sono due cittadini stranieri, trovati in possesso, secondo i Carabinieri, di potenziali attrezzi da scasso senza essere in grado di giustificarne il possesso.

Denunciato anche un trapanese sottoposto a sorveglianza speciale, risultato assente durante i controlli nonostante gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.

Nei guai anche un altro trapanese sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio.

Infine, i militari hanno denunciato un uomo agli arresti domiciliari, trovato fuori dalla propria abitazione durante un controllo.

Controlli e sequestri

Nel corso dell'operazione sono stati inoltre segnalati alla Prefettura cinque assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.

Complessivamente i Carabinieri hanno identificato circa 100 persone, controllato 46 veicoli, elevato cinque sanzioni amministrative e disposto il sequestro di tre mezzi.

Come previsto dalla legge, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità degli indagati saranno accertate solo con sentenza definitiva.



