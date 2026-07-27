Controlli nella movida di Trapani. Cinque persone denunciate

Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana a Trapani, con particolare attenzione alle aree della movida e ai luoghi di maggiore aggregazione del centro cittadino. L'attività, svolta dalla Compagnia di Trapani nell'ambito delle disposizioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura, ha portato a cinque denunce e ad altrettante segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.
Cinque persone denunciate
Tra le persone deferite all'autorità giudiziaria ci sono due cittadini stranieri, trovati in possesso, secondo i Carabinieri, di potenziali attrezzi da scasso senza essere in grado di giustificarne il possesso.
Denunciato anche un trapanese sottoposto a sorveglianza speciale, risultato assente durante i controlli nonostante gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.
Nei guai anche un altro trapanese sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio.
Infine, i militari hanno denunciato un uomo agli arresti domiciliari, trovato fuori dalla propria abitazione durante un controllo.
Controlli e sequestri
Nel corso dell'operazione sono stati inoltre segnalati alla Prefettura cinque assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.
Complessivamente i Carabinieri hanno identificato circa 100 persone, controllato 46 veicoli, elevato cinque sanzioni amministrative e disposto il sequestro di tre mezzi.
Come previsto dalla legge, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità degli indagati saranno accertate solo con sentenza definitiva.