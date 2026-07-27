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Cronaca
27/07/2026 11:42:00

Con il Sup in balìa del mare agitato. Cinque persone salvate a Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/con-il-sup-in-balia-del-mare-agitato-cinque-persone-salvate-a-castellammare-450.jpg

Momenti di paura nelle acque di Guidaloca, a Castellammare del Golfo, dove cinque persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera dopo essere rimaste in difficoltà a causa del repentino peggioramento delle condizioni del mare mentre si trovavano su tavole SUP.

 

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di domenica 26 luglio, quando la Sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani ha ricevuto la segnalazione di due persone impossibilitate a rientrare a riva.

 

Rifugiati sugli scogli in attesa dei soccorsi

In un primo momento è stata inviata l'unità della Delegazione di spiaggia di San Vito Lo Capo, che però è stata costretta a interrompere la navigazione per motivi di sicurezza a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine.

La Capitaneria di Trapani, sotto il coordinamento del 12° MRSC di Palermo, ha quindi disposto l'intervento dell'unità SAR CP 876 dell'Ufficio circondariale marittimo di Terrasini.

Intorno alle 15 i soccorritori hanno raggiunto la zona, recuperando le due persone che, nel frattempo, si erano rifugiate sulla scogliera, impossibilitate a rientrare autonomamente.

 

Altri tre bagnanti in difficoltà

Durante il trasferimento verso il porto di Castellammare del Golfo, l'equipaggio della motovedetta ha individuato altre tre persone, anch'esse in difficoltà sui rispettivi SUP a causa del mare agitato.

Anche loro sono state recuperate e condotte in porto in sicurezza, portando a cinque il totale dei bagnanti soccorsi. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche, anche se tutti erano comprensibilmente scossi per l'accaduto.

 

L'appello della Guardia Costiera

La Guardia Costiera rinnova l'invito a tutti gli utenti del mare a consultare sempre i bollettini meteo, evitare di allontanarsi dalla costa quando le condizioni sono avverse e seguire le norme di sicurezza.

In caso di emergenza è possibile contattare il 1530 o il 112, Numero Unico Europeo per le emergenze.



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