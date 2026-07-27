Un appello al Sindaco di Marsala: "un viale alberato da Strasatti a Santo Padre delle Perriere"

27/07/2026 09:06:00

"La normativa nazionale, nota come Legge Pizzo-Rutelli, promuove la piantumazione di un albero per ogni bambino nato o adottato, riconoscendo nel verde urbano un patrimonio essenziale per la qualità della vita, la tutela dell'ambiente e il benessere delle future generazioni.

Partendo da questo principio, si rivolge un appello al Sindaco e all'Amministrazione comunale di Marsala affinché venga data concreta attuazione alla legge, avviando un progetto di piantumazione lungo la Via Nazionale di Strasatti, fino a Santo Padre delle Perriere". E' questo l'appello lanciato da Antonella Morsello.



"Il tratto interessato dispone di marciapiedi che, per caratteristiche e ampiezza, si prestano alla messa a dimora di alberature, contribuendo a riqualificare uno degli assi principali della frazione e a migliorare il paesaggio urbano. L'intervento assumerebbe anche un profondo valore sociale e spirituale. Ogni anno, infatti, migliaia di fedeli percorrono a piedi questa strada per raggiungere il Santuario. La presenza di alberi offrirebbe ombra e ristoro durante il pellegrinaggio, rendendo il cammino più sicuro e più dignitoso, soprattutto nei mesi estivi" continua Morsello.



"L'iniziativa rappresenterebbe un esempio concreto di buona amministrazione, capace di coniugare il rispetto della legge con la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e l'attenzione verso i cittadini e i pellegrini. Ogni albero piantato rappresenterebbe un simbolo di vita e di speranza, un segno tangibile dell'impegno della comunità verso le nuove generazioni e della responsabilità di custodire il creato".

"L'auspicio è che l'Amministrazione comunale voglia accogliere questa proposta, trasformando un obbligo previsto dalla legge in un progetto qualificante per Strasatti e per l'intera città di Marsala, lasciando un'eredità verde destinata a durare nel tempo. Piantare un albero significa investire nel futuro. Farlo nel nome di ogni bambino nato significa unire la tutela dell'ambiente, il rispetto della legge e il valore della vita" conclude Antonella Morsello nella sua lettera all'amministrazione.



