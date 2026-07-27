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» Calcio
27/07/2026 08:04:00

Marsala 1912: oggi la conferenza stampa di inizio stagione - Firmano Paulinho e Carbonaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/1785132888-0-marsala-1912-oggi-la-conferenza-stampa-di-inizio-stagione-firmano-paulinho-e-carbonaro.jpg

Il giorno della verità è arrivato. Il Marsala 1912 è pronto ad abbracciare ufficialmente la nuova stagione calcistica con la conferenza stampa di presentazione in programma questa mattina alle 10:00 a Palazzo Halley. Il sodalizio del Presidente Angelo Casa ha le idee chiare e punta dritto ad un unico grande traguardo, primeggiare nel prossimo girone A di Eccellenza per conquistare il prima possibile il salto in Serie D.  Mentre la dirigenza e lo staff tecnico definiscono gli ultimi dettagli, il calciomercato ha regalato alla piazza colpi sensazionali che infiammano l'entusiasmo dei tifosi, accendendo le aspettative anche in vista della prossima Coppa Italia. La direzione sportiva firmata da Antonio Schio e Pietro Balistreri ha piazzato due colpi da novanta che alzano vertiginosamente l’asta della qualità con l'arrivo  del centrocampista brasiliano Paulo Henrique Rolim de Genova (Paulinho), un elemento di spessore internazionale che vanta trascorsi importanti in piazze professionistiche e semiprofessionistiche come Triestina, Legnago, Chievo Verona e Poggibonsi, e con l'attaccante  Paolo Carbonaro, un vero e proprio lusso per la categoria. Il suo curriculum parla chiaro, anni di Serie C con Catanzaro, Barletta e Monopoli, e stagioni da protagonista in Serie D con Monza, Venezia, Messina e Trapani. Ma la programmazione del Marsala guarda con grande attenzione anche al futuro, puntando su profili Under di sicuro affidamento come  Federico Sadotti, difensore palermitano classe 2007, con esperienze formative nei settori giovanili di Trapani e Gela e con  Christian Morello, attaccante classe 2008, prelevato direttamente dal 90011 Bagheria.  Con questi innesti di spessore ed una programmazione meticolosa, il Marsala 1912 si presenta ai nastri di partenza con il vestito delle grandi occasioni. All'appuntamento di questa mattina a Palazzo Halley seguirà il primo allenamento della squadra al Nino Lombardo Angotta, battesimo di quella preparazione fisica che da ufficialmente fuoco alle polveri.

In foto di copertina il nuovo arrivo Paulinho.  









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