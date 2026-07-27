I marsalesi Luca Perdichizzi e Andrea Scardino alla Newcastle International Summer Cup 2026

27/07/2026 10:30:00

C’è anche un pezzo di Marsala alla Newcastle International Summer Cup 2026, una delle competizioni di calcio giovanile più importanti del panorama internazionale, che ogni anno richiama in Inghilterra oltre cento squadre provenienti da diversi Paesi del mondo.

Tra i giovani calciatori protagonisti dell’edizione 2026 ci sono due marsalesi: Luca Perdichizzi e Andrea Scardino, entrambi 14enni, chiamati a rappresentare la propria città in una manifestazione che offre ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con realtà sportive internazionali di alto livello.

Il torneo, riservato alle categorie comprese tra Under 10 e Under 15, si svolge negli impianti della Newcastle University e della Northumbria University ed è considerato un importante appuntamento di crescita per i giovani atleti. Oltre all’aspetto agonistico, la competizione punta a valorizzare lo spirito sportivo, lo scambio culturale e la formazione personale dei partecipanti.

Per Perdichizzi e Scardino si tratta di un’esperienza significativa nel loro percorso calcistico: un’occasione per misurarsi con coetanei provenienti da tutto il mondo, acquisire nuove esperienze e vivere il calcio in una dimensione internazionale.

A rappresentare il territorio trapanese in Inghilterra ci sono anche altri tre giovani talenti: Gabriele Peralta, di Napola, Dario Nicolò Pizzo, di Castelvetrano, e Luca Cammarata, di Trapani. Un gruppo di ragazzi che porta con sé i colori e le speranze di un’intera provincia, confrontandosi con squadre e realtà calcistiche di diversi Paesi.

La Newcastle International Summer Cup rappresenta così non soltanto una vetrina sportiva, ma anche un importante momento di crescita umana e culturale. Un’esperienza che va oltre il risultato sul campo e che permette ai giovani calciatori trapanesi di vivere da protagonisti una delle manifestazioni più riconosciute del calcio giovanile internazionale.



