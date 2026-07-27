Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
27/07/2026 15:00:00

Niente licenza all'estero per il carceriere del piccolo Di Matteo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-07-2026/niente-licenza-all-estero-per-il-carceriere-del-piccolo-di-matteo-450.jpg

La Corte di Cassazione ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da Agostino Lentini, 60 anni, condannato all'ergastolo per il suo coinvolgimento nel sequestro e nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo.

 

La Suprema Corte ha confermato il provvedimento con cui il magistrato di Sorveglianza di Padova aveva negato al detenuto l'autorizzazione a trascorrere un periodo di licenza premio in Ungheria, dove vivono la moglie e i figli.

 

La richiesta di raggiungere la famiglia

Lentini, detenuto dal 1996 nel carcere di Padova e attualmente in regime di semilibertà, aveva chiesto di poter raggiungere i familiari a Pomáz, nei pressi di Budapest, usufruendo di due distinti periodi di licenza: dodici giorni ad agosto e altri quindici tra dicembre e gennaio.

L'istanza, presentata nel giugno 2025, era stata respinta perché la normativa italiana non consente che la licenza premio venga fruita fuori dal territorio nazionale.

 

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha confermato questa interpretazione, chiarendo che le norme europee richiamate dalla difesa non sono applicabili alla semilibertà.

I giudici hanno ricordato che alcune misure alternative alla detenzione possono, in presenza di specifici requisiti, essere eseguite in un altro Paese dell'Unione europea, ma ciò non vale per la semilibertà, che mantiene il condannato in stato di detenzione pur consentendogli di uscire dal carcere per lavorare o svolgere determinate attività.

La difesa sosteneva che Lentini non intendesse trasferire all'estero la misura della semilibertà, ma soltanto trascorrere fuori dall'Italia i giorni di licenza premio.

 

Il ruolo nel sequestro Di Matteo

Agostino Lentini è stato riconosciuto come uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo durante la lunga prigionia nel Trapanese. Secondo le sentenze, mise a disposizione una villetta a Castellammare del Golfo, dove il bambino fu tenuto sequestrato nel 1994 prima del tragico epilogo.









Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...