Ryanair aumenta il prezzo del bagaglio a mano

26/07/2026 10:13:00

Il volo magari costa venti euro. Il trolley, invece, può arrivare a costarne sessanta. È l’ultima evoluzione del modello Ryanair, nel quale il prezzo del biglietto è soltanto l’inizio della conversazione.

La compagnia irlandese ha ritoccato al rialzo le tariffe dell’opzione “Priorità e due bagagli a mano”, necessaria per portare in cabina, oltre alla piccola borsa gratuita, anche un trolley del peso massimo di dieci chili.

La novità riguarda tutti i passeggeri Ryanair, compresi naturalmente quelli che utilizzano l’aeroporto di Trapani Birgi.

Cosa resta gratuito

Ogni passeggero può continuare a portare gratuitamente a bordo un piccolo bagaglio personale: uno zaino, una borsa o una custodia per computer.

Le dimensioni massime consentite sono 40 per 30 per 20 centimetri. Il bagaglio deve entrare sotto il sedile davanti al passeggero e non può essere sistemato nelle cappelliere.

Su questo punto, dunque, non cambia nulla: chi viaggia leggero può ancora partire senza acquistare servizi aggiuntivi.

Il problema nasce quando leggero non si riesce proprio a viaggiare.

Quanto costa il trolley in cabina

Per portare a bordo anche un secondo bagaglio, con dimensioni massime di 55 per 40 per 20 centimetri e peso fino a 10 chili, bisogna acquistare l’opzione “Priorità e due bagagli a mano”.

Secondo la tabella ufficiale pubblicata da Ryanair, il servizio può costare:

da 12 a 36 euro, se acquistato durante la prenotazione;

da 20 a 60 euro, se aggiunto successivamente o acquistato in aeroporto.

Il prezzo non è fisso, ma varia in base alla tratta, alla data del viaggio e alla disponibilità. In pratica, più si aspetta, più aumenta il rischio che il trolley finisca per costare quanto il volo. O anche più del volo, che è il piccolo capolavoro matematico delle compagnie low cost.

Il vero aumento è per chi aggiunge il bagaglio dopo

La differenza più pesante riguarda soprattutto chi acquista il bagaglio dopo aver già prenotato il biglietto.

La compagnia punta infatti a spingere i viaggiatori a scegliere subito tutti i servizi aggiuntivi, riducendo le modifiche successive e le operazioni effettuate in aeroporto.

L’indicazione per chi deve partire è quindi abbastanza semplice: valutare al momento dell’acquisto se sarà necessario portare un trolley. Aggiungerlo in un secondo momento potrebbe significare pagare diverse decine di euro in più.

Attenzione alle misure al gate

Resta inoltre il rischio della tariffa applicata ai bagagli che non rispettano le dimensioni previste.

Ryanair utilizza appositi misuratori ai gate. Se la borsa gratuita non entra completamente nello spazio previsto, può essere trasferita nella stiva con l’applicazione di un supplemento.

La compagnia ha più volte difeso questa politica, sostenendo che i controlli servono a evitare ritardi durante l’imbarco e a garantire che nelle cappelliere entrino soltanto i bagagli regolarmente acquistati.

Per i passeggeri, invece, il consiglio è sempre lo stesso: misurare la borsa a casa, comprese ruote, tasche e maniglie. Perché quei due centimetri in più, davanti al gate, possono diventare improvvisamente molto costosi.

Il low cost e il prezzo reale del viaggio

La questione del bagaglio a mano torna periodicamente al centro delle polemiche sulle compagnie a basso costo.

Il prezzo mostrato inizialmente durante la ricerca del volo può infatti aumentare sensibilmente aggiungendo trolley, scelta del posto, imbarco prioritario e altri servizi.

Il confronto tra le diverse offerte, pertanto, dovrebbe essere fatto sul prezzo finale e non soltanto sulla tariffa pubblicizzata nella prima schermata.

Ryanair continua a offrire gratuitamente il piccolo bagaglio sotto il sedile. Per tutto il resto, però, conviene decidere subito. Nel mondo dei voli low cost anche l’indecisione, ormai, viaggia con un supplemento.

Fonti: tabella ufficiale delle tariffe e regolamento bagagli Ryanair.



