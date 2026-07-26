Povertà educativa: la Sicilia resta maglia nera. Un ragazzo su quattro senza competenze di base

26/07/2026 06:00:00

La Sicilia migliora, ma continua a essere ultima. Dietro i numeri che raccontano una lieve riduzione dell'abbandono scolastico si nasconde una realtà ben più complessa: migliaia di giovani arrivano al diploma senza aver acquisito le competenze fondamentali in italiano e matematica. È quella che gli esperti definiscono "dispersione scolastica implicita", una forma di povertà educativa meno visibile dell'abbandono dei banchi, ma altrettanto pericolosa perché compromette il futuro di intere generazioni.

È il quadro che emerge dal Piano strategico regionale per il contrasto alla povertà educativa, approvato dalla Regione Siciliana sulla base dei dati Istat e Invalsi. Un documento che fotografa una scuola che, pur mostrando segnali di miglioramento, continua a scontare profonde disuguaglianze sociali, territoriali ed economiche.

Meno abbandoni, ma la Sicilia resta sopra la media italiana

Il dato più incoraggiante riguarda la dispersione scolastica esplicita, cioè i ragazzi tra i 18 e i 24 anni che interrompono gli studi fermandosi alla licenza media.

Nel 2025 la Sicilia registra un tasso del 13,7%, in diminuzione rispetto al 15,2% dell'anno precedente. Un miglioramento che interessa soprattutto le ragazze, mentre tra i ragazzi il fenomeno continua a mantenersi su livelli molto elevati.

Il problema è che il confronto con il resto del Paese resta impietoso.

La media nazionale è infatti scesa all'8,2%, quasi sei punti in meno rispetto all'Isola. Tradotto significa che, nonostante i progressi, la Sicilia continua a perdere molti più studenti rispetto al resto d'Italia.

Dietro questi numeri ci sono storie di difficoltà economiche, famiglie fragili, dispersione sociale e territori dove la scuola fatica ancora a rappresentare un'opportunità concreta di riscatto.

La vera emergenza è quella invisibile: studenti promossi ma impreparati

Ma è un altro indicatore a preoccupare maggiormente gli esperti.

La cosiddetta dispersione implicita riguarda gli studenti che arrivano fino al diploma senza possedere le competenze essenziali previste dal loro percorso di studi.

In pratica finiscono la scuola, ma non sono realmente preparati.

Ed è qui che la Sicilia registra il dato peggiore d'Italia.

Secondo le rilevazioni Invalsi 2025, il 23,6% degli studenti siciliani rientra in questa categoria, quasi uno su quattro. A livello nazionale la media si ferma invece al 12,3%.

È un divario enorme che pesa sul futuro lavorativo, universitario e sociale dei giovani.

Perché un diploma che non garantisce competenze adeguate rischia di trasformarsi in un titolo dal valore sempre più debole.

Italiano e matematica: risultati allarmanti nei test Invalsi

Le prove Invalsi raccontano ancora meglio questa difficoltà.

In Sicilia oltre la metà degli studenti non raggiunge livelli sufficienti nelle competenze linguistiche.

I ragazzi con risultati insufficienti sono infatti:

53,3% in italiano

62,2% in matematica

Anche in questo caso i dati risultano nettamente peggiori rispetto alla media italiana, già di per sé non brillante.

La matematica continua a rappresentare il punto più critico, ma anche la comprensione del testo e le competenze linguistiche mostrano ritardi importanti.

Sono lacune che inevitabilmente si riflettono sull'ingresso nel mondo del lavoro, sull'università e sulla capacità di affrontare percorsi professionali sempre più qualificati.

Povertà educativa e disagio sociale camminano insieme

Il Piano regionale evidenzia come il rendimento scolastico sia strettamente legato alle condizioni economiche e sociali delle famiglie.

La dispersione implicita cresce infatti tra gli studenti provenienti da contesti svantaggiati e tra gli studenti stranieri di prima generazione.

Il documento individua alcune aree urbane dove le criticità risultano particolarmente concentrate. A Palermo, ad esempio, quartieri storici come Ballarò, Kalsa, Capo e Vucciria vengono indicati come territori caratterizzati da fragilità economica, basso livello d'istruzione, carenza di servizi educativi e maggiore rischio di esclusione scolastica. La scuola, da sola, non riesce a colmare disuguaglianze che spesso nascono molto prima dell'ingresso in classe.

Anche i Neet diminuiscono, ma restano troppi

Qualche segnale positivo arriva invece dal fronte dei giovani che non studiano e non lavorano.

Nel 2025 i Neet siciliani tra i 15 e i 29 anni scendono al 22,8%, rispetto al 25,7% dell'anno precedente.

Anche qui, però, il confronto nazionale resta severo.

La media italiana si attesta infatti al 13,3%, quasi dieci punti in meno.

Particolarmente penalizzate continuano a essere le ragazze, che registrano un'incidenza superiore rispetto ai coetanei maschi.

La Regione investe 321 milioni contro la povertà educativa

Per cercare di invertire questa tendenza, il governo regionale ha approvato un Piano strategico dal valore complessivo di circa 321 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate a rafforzare l'offerta educativa, sostenere gli studenti più fragili, contrastare l'abbandono scolastico, promuovere attività extrascolastiche e costruire reti tra scuole, enti locali e terzo settore.

L'obiettivo non è soltanto ridurre il numero di chi lascia gli studi, ma migliorare la qualità dell'apprendimento e offrire maggiori opportunità nei contesti più difficili.

Il futuro della Sicilia passa dalle aule

La fotografia che emerge è quella di una regione che sta lentamente recuperando terreno, ma che continua a pagare ritardi storici.

Il problema non riguarda soltanto la scuola.

Ogni studente che abbandona gli studi o conclude il proprio percorso senza competenze adeguate rappresenta una perdita per l'intera società. Significa meno opportunità di lavoro qualificato, minore competitività economica e una maggiore esposizione al disagio sociale.

Non è un caso che la Sicilia continui a perdere migliaia di giovani che scelgono di costruire il proprio futuro altrove.

Per invertire davvero la rotta serviranno investimenti, continuità e soprattutto la capacità di fare della scuola il principale strumento di crescita civile.



