 Massimo Grillo si riorganizza, guarda oltre Marsala e punta alle Regionali 2027

26/07/2026 06:00:00

Massimo Grillo, già parlamentare nazionale, assessore regionale e sindaco della città di Marsala, prepara una nuova fase del proprio percorso politico. Dopo la sfida elettorale amministrativa, condotta con un progetto autonomo e fuori dagli schemi tradizionali delle coalizioni, il leader del Movimento Liberi guarda adesso a una prospettiva più ampia, che non si ferma ai confini cittadini ma punta a costruire un nuovo spazio di confronto politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il movimento, reduce da un risultato che lo ha confermato come principale forza di minoranza in Consiglio comunale, ha avviato un dialogo con diverse realtà politiche. Un confronto che non riguarda soltanto gli equilibri amministrativi di Marsala, ma che guarda a un orizzonte più largo, capace di definire una collocazione, una proposta e linee programmatiche che possano intrecciarsi anche con le elezioni regionali e nazionali previste nel 2027.

Grillo arriva a questa fase forte di una campagna elettorale condotta in solitaria, con quattro liste a sostegno del suo progetto. Due di queste hanno superato lo sbarramento e conquistato rappresentanza in Consiglio comunale, ma il dato politico più significativo, secondo il movimento, è stato la capacità di intercettare un voto di opinione, un consenso trasversale che in larga parte proveniva dall'area del centrodestra ma che non si riconosceva pienamente nelle formule politiche tradizionali.

L'ex sindaco non ha mai nascosto la propria identità politica: è e rimane un uomo di centrodestra. Ma il percorso intrapreso con Liberi nasce proprio dalla volontà di costruire un contenitore capace di andare oltre le appartenenze di partito, puntando su temi, competenze e una visione di sviluppo per il territorio. Una sfida che adesso entra in una fase nuova, con l'obiettivo di trasformare il consenso raccolto alle amministrative in un progetto politico strutturato e destinato a misurarsi anche con gli scenari futuri.

Liberi rinnova i vertici

Il Movimento Liberi, riunitosi qualche giorno fa, ha rinnovato la propria struttura organizzativa dopo il risultato ottenuto alle ultime elezioni amministrative di Marsala. Nel corso dell'assemblea dei candidati, convocata per eleggere i nuovi vertici, sono stati designati il commercialista Sergio Giacalone come coordinatore del movimento e Serena Manuela Cellura, dottoressa in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, alla presidenza.

L'elezione arriva in una fase che il movimento considera di consolidamento politico, dopo il voto che lo ha consacrato come principale forza di opposizione all'interno del Consiglio comunale di Marsala. Un risultato che, secondo il Movimento Liberi, è stato rafforzato anche dal contributo fornito alla nascita e all'organizzazione delle altre tre liste che hanno preso parte alla competizione elettorale.

Fanno parte del direttivo i consiglieri comunali eletti Gian Paolo Abrignani, Flavia Sammartano e Massimo Grillo, affiancati da altri nove componenti chiamati a coordinare altrettante commissioni di studio. Gli organismi saranno strutturati in modo speculare alle commissioni consiliari del Comune di Marsala, con l'obiettivo di approfondire i principali temi amministrativi e sostenere l'attività politica del gruppo.

All'assemblea ha partecipato anche il direttivo di Lilybeo Viva, lista che ha appoggiato Grillo, rappresentato dal coordinamento composto da Ignazio Bilardello, Salvatore Agate, Tiziana Laudicina, Vito Gambina e Rosanna Cusenza. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la volontà di collaborare con il Movimento Liberi, promuovendo congiuntamente iniziative politiche e programmatiche.

Obiettivi

Non ci si ferma a ratificare quanto accade in consiglio comunale, nè ad approfondire le varie tematiche o criticità della città, le due realtà insieme, Liberi e Lilybeo Viva, mirano a rafforzare il progetto costruito durante la recente campagna elettorale e a consolidare il ruolo dell'area di opposizione nell'attività amministrativa cittadina.



