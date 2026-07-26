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Lettere & Opinioni
26/07/2026 18:00:00

Marsala: "Piazza Matteotti e la pazienza questa sconosciuta..."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/marsala-piazza-matteotti-e-la-pazienza-questa-sconosciuta-450.jpg

Egregio Direttore di TP24,

"Hav'a punciri pi fari mali": la nostrana espressione mi è apparsa spontanea nell'osservare la maleducata reazione di quel soggetto extracomunitario, ancora, a quanto pare, non intracomunitario, nello scaraventare a terra le fioriere che circondano la piccola piramide in vetro di piazza Matteotti.

Sarà stata la non gradita decisione dell'Amministrazione comunale di rimuovere le panchine della stessa piazza, oramai, specie nelle ore serali e notturne, sede di comodi ma soprattutto rischiosi capannelli per l'ordine pubblico. Sarà... Mi consenta, purtuttavia, di concentrarmi su una variabile della politica marsalese, oramai, mi pare, sedimentatasi: l'impazienza.

 

Tu, Amministrazione, ti ritrovi a prendere una decisione che vuole essere anche un tentativo di soluzione (come ben sanno tutti quelli che ricoprono o hanno ricoperto ruoli dirigenziali) e ti ritrovi a essere bersagliata subito, istantaneamente, senza alcuna attesa della remissione del peccato (la mancata soluzione del problema), da critiche, se sei fortunata, da offese e dichiarazioni deliranti se ti ritrovi dinanzi a personaggi in cerca d'autore.

E chi ti ritrovi, in prima fila, a esprimere le critiche? Magari chi si è sottratto all'assunzione di responsabilità, non foss'altro perché la comodità dell'opposizione e del non governo delle cose fa parte della natura umana.

 

Nel ritornare al caso specifico del nostro soggetto extracomunitario, ancora, a quanto pare, non intracomunitario, Le debbo confessare, da uomo di sinistra, di ritrovarmi interiormente delle moltitudini che mi dicono di non essere buonista con questi soggetti che maltrattano la mia città.

E magari chiederei, a chi di dovere, ai dirigenti delle cooperative che si occupano e dovrebbero anche preoccuparsi dell'accoglienza e dell'integrazione di questi soggetti, soprattutto minorenni: dove siete, con i soldi che vi abbiamo dato per l'integrazione?

Detto questo, caro Direttore, c'è un'ultima ora: è già in cantiere un progetto di rigenerazione per piazza Matteotti.

Ah, la pazienza... questa sconosciuta.

 

Paolo Pace,

Già segretario del PD Marsala









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