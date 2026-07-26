Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
26/07/2026 09:03:00

Triscina ricorda Pietro Fiordaliso con una Messa. Intanto cresce la polemica sulle strade

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/1785045915-0-triscina-ricorda-pietro-fiordaliso-con-una-messa-intanto-cresce-la-polemica-sulle-strade.jpg

Triscina si ferma per ricordare Pietro Fiordaliso, il ragazzo di 17 anni morto nel tragico incidente avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 luglio. Oggi, domenica 26 luglio, alle 19, sarà celebrata una Messa in suo suffragio nella Chiesa della Santa Famiglia, all’interno dell’area d’ingresso del Parco archeologico di Selinunte, sul lato di Triscina.

Mentre la comunità si raccoglie attorno alla famiglia, sui social cresce però la polemica sulle condizioni delle strade della frazione balneare e sui lavori in corso.

 

La Messa alle 19

 

A comunicare l’iniziativa è stata l’Amministrazione comunale di Castelvetrano.

La celebrazione rappresenterà un momento di preghiera e raccoglimento per una comunità ancora profondamente scossa dalla morte di Pietro. Il diciassettenne ha perso la vita nello scontro tra lo scooter che guidava e una moto 125, in via del Mediterraneo, nei pressi della strada 89.

 

Le accuse sui social

 

Nelle ultime ore diversi cittadini hanno pubblicato commenti molto duri sulle condizioni della viabilità a Triscina.

L’avvocato Stefano Clemenza sostiene di avere presentato in passato un esposto alla Procura di Marsala, attraverso la Guardia di finanza di Castelvetrano, segnalando la presunta pericolosità delle strade interessate dai lavori. Secondo quanto affermato nel post, la segnalazione sarebbe stata trasmessa anche alla Prefettura, all’assessorato regionale ai Lavori pubblici e al Comune.

Si tratta, al momento, di dichiarazioni pubblicate sui social che dovranno essere verificate e valutate dagli organi competenti. Non è accertato che le condizioni della strada abbiano avuto un ruolo nell’incidente costato la vita a Pietro.

 

“Vogliamo risposte”

 

Tra i commenti ricorrono richieste di chiarezza, segnalazioni di buche, asfalto deformato, mezzi da cantiere lasciati lungo la carreggiata, scarsa visibilità e automobili parcheggiate in modo irregolare.

C’è chi sostiene che alcuni lavori di asfaltatura sarebbero cominciati subito dopo la tragedia e chi denuncia da tempo situazioni ritenute pericolose lungo le strade comprese tra la 69 e la 95.

Altri invitano però alla prudenza, ricordando che la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti e che spetterà agli investigatori stabilire le cause esatte dello scontro.

 

Gli accertamenti

 

Sul luogo dell’incidente i carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. La Procura di Marsala ha inoltre disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

Le indagini dovranno chiarire posizione e velocità dei mezzi, condizioni della carreggiata e ogni altro elemento utile. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire eventuali responsabilità.

Per ora resta il dolore di una famiglia e di una città. E resta una domanda, sempre più forte, sulle condizioni della sicurezza stradale a Triscina.









Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...