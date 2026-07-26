Auto contro il guardrail a Petrosino: un uomo in ospedale in codice rosso

26/07/2026 19:36:00

Grave incidente stradale, questo pomeriggio a Petrosino, lungo la strada che conduce allo Stadio comunale e al lungomare Biscione.

Un uomo di circa sessant'anni, alla guida di una Fiat Panda bianca, ha perso il controllo dell'auto, finendo violentemente contro un guardrail.

Come mostrano le foto, la vettura ha riportato danni ingenti: il parabrezza è andato completamente in frantumi e la parte anteriore del mezzo è stata distrutta dall'impatto.

L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia, che hanno effettuato i rilievi.



