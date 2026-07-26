Marsala: domani l'incontro con imprese e produttori della filiera del vetro

26/07/2026 12:00:00

Mettere in rete industria, agricoltura ed economia circolare per costruire una filiera regionale del vetro. È questo l’obiettivo del tavolo tecnico convocato a Marsala per lunedì 27 luglio dalla sindaca Andreana Patti, che riunirà i principali protagonisti del comparto produttivo siciliano.

Al confronto sono stati invitati O-I Glass, le organizzazioni sindacali, Sicindustria-Confindustria, Confcooperative, Legacoop, cantine sociali e private, imbottigliatori, produttori vitivinicoli e olivicoli. Un incontro pensato per avviare un percorso condiviso capace di collegare mondo produttivo, industria e istituzioni, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

Al centro della discussione ci sarà il futuro dello stabilimento O-I Glass di Marsala, considerato dall’amministrazione comunale una realtà strategica per l’intera Sicilia occidentale. “Rappresenta una concreta occasione di crescita per tutto il territorio – sottolinea la sindaca Patti – ed è per questo all’attenzione della Regione Siciliana e della Commissione Attività Produttive”.

Secondo il Comune, Marsala può diventare un punto di riferimento nel campo dell’economia circolare e dell’utilizzo di materiali riciclati, con ricadute positive sul piano economico, ambientale e occupazionale.

Uno dei temi principali del tavolo sarà infatti la possibilità di rafforzare l’utilizzo del vetro prodotto in Sicilia da parte delle imprese agroalimentari regionali. Una scelta che consentirebbe di ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, accorciare le filiere e aumentare la competitività del sistema economico siciliano.

Durante l’incontro si discuterà anche della creazione di un marchio di qualità e sostenibilità destinato alle aziende che adottano principi di economia circolare. Un riconoscimento pensato per valorizzare le produzioni siciliane sui mercati nazionali e internazionali, legando qualità, territorio e sostenibilità.

La sfida è dunque quella di trasformare il vetro in un elemento strategico di sviluppo, creando una rete stabile tra produttori, industria e istituzioni e facendo di Marsala un laboratorio regionale per una nuova economia basata sul riciclo e sulla valorizzazione delle risorse locali.



