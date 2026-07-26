Campobello: all'Oscar dello Sport 2026 riconoscimento per Massimo D'Aguanno

26/07/2026 11:00:00

Un riconoscimento che celebra anni di impegno, passione e risultati nello sport. Tra i protagonisti dell'Oscar dello Sport 2026, organizzato dal Comune di Campobello di Mazara, c'è anche l'ex arbitro marsalese Massimo D'Aguanno, premiato per il suo percorso sportivo nel corso della manifestazione dedicata agli atleti che hanno dato prestigio alla comunità e all'intera provincia di Trapani.

L'evento, promosso dall'amministrazione comunale, ha riunito numerosi sportivi che nel corso degli anni si sono distinti nelle rispettive discipline, trasformando la serata in un momento di festa e di valorizzazione delle eccellenze del territorio.

"Un premio che emoziona sempre"

"Ricevere un premio per il mio percorso sportivo è sempre molto emozionante", ha scritto, esprimendo gratitudine nei confronti del sindaco Daniele Mangiaracina e dell'assessore allo Sport Piero Indelicato, che hanno promosso e organizzato l'edizione 2026 dell'Oscar dello Sport.

L'ex arbitro ha evidenziato come la manifestazione abbia saputo riunire tanti protagonisti dello sport locale, accomunati dall'aver rappresentato con impegno Campobello di Mazara e la provincia di Trapani nelle rispettive discipline.

La consegna del premio

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al deputato regionale Giuseppe Bica, che ha consegnato personalmente il riconoscimento durante la cerimonia.

L'Oscar dello Sport si conferma così un appuntamento dedicato non soltanto ai risultati agonistici, ma anche al valore educativo dello sport e all'impegno di chi, con costanza e sacrificio, contribuisce a promuovere il territorio attraverso le proprie imprese sportive.

Per Massimo D'Aguanno il premio rappresenta un ulteriore tassello di un percorso costruito negli anni con dedizione e passione, valori che continuano a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni di atleti.



