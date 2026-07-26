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Cronaca
26/07/2026 08:53:00

Scirocco forte e rischio incendi nel Trapanese: a San Vito Lo Capo oltre 30 volontari presidiano il territorio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/1785045392-0-scirocco-forte-e-rischio-incendi-nel-trapanese-a-san-vito-lo-capo-oltre-30-volontari-presidiano-il-territorio.jpg

Lo scirocco soffia forte sulla provincia di Trapani e con il vento cresce anche la tensione per il rischio incendi. Dopo i giorni drammatici vissuti in Sicilia, a San Vito Lo Capo il Comune corre ai ripari e organizza un presidio straordinario del territorio con squadre di volontari impegnate nella vigilanza e nella segnalazione di eventuali movimenti sospetti.

L’annuncio è arrivato ieri sera dal sindaco Francesco La Sala, che ha spiegato come, già dalla serata di venerdì e per tutta la giornata di oggi, sabato 26 luglio, siano stati attivati turni di controllo su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni. E se ce ne sarà bisogno, il servizio proseguirà anche nei prossimi giorni.

 

Oltre 30 volontari in azione

 

Sono più di 30 i volontari che hanno dato la loro disponibilità per presidiare San Vito Lo Capo in queste ore particolarmente delicate.

Il loro compito è quello di vigilare e segnalare rapidamente eventuali presenze o movimenti sospetti, in modo da consentire un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

Il sindaco ha voluto ringraziarli pubblicamente: «Il vostro impegno è ammirevole. La comunità vi ringrazia».

Parole che restituiscono bene il clima di queste ore: attenzione altissima, paura che basti poco per trasformare il vento caldo in un nuovo fronte di fuoco, e una comunità che prova a non farsi trovare impreparata.

 

Il messaggio del sindaco La Sala

 

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato che le squadre stanno operando «in maniera coordinata, responsabile e professionale» e ha invitato i cittadini a collaborare.

Per qualsiasi segnalazione, infatti, il Comune invita a contattare subito gli uffici comunali della Protezione civile, le forze dell’ordine, il Corpo forestale e i Vigili del fuoco.

L’obiettivo è chiaro: non lasciare nulla al caso in giornate in cui lo scirocco può alimentare e far correre le fiamme in pochi minuti.

 

Il Trapanese resta in allerta

 

La provincia di Trapani resta tra le aree più esposte in questa fase di caldo e vento. E il ricordo degli incendi degli ultimi giorni, in Sicilia e anche nel territorio trapanese, rende ancora più forte la preoccupazione.

Per questo l’iniziativa di San Vito Lo Capo assume anche un valore simbolico: la prevenzione non può essere affidata solo all’emergenza, ma richiede presenza sul territorio, coordinamento e collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Quando soffia lo scirocco, infatti, il problema non è soltanto il caldo. È tutto ciò che il vento può trasformare in scintilla, e ogni presidio in più può fare la differenza.



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