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Cronaca
26/07/2026 08:34:00

Levanzo, sette persone bloccate sulla scogliera: soccorso all’alba con mare agitato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2026/levanzo-sette-persone-bloccate-sulla-scogliera-soccorso-all-alba-con-mare-agitato-450.jpg

Sette persone sono rimaste bloccate sulla scogliera di Levanzo e sono state raggiunte all’alba dai Vigili del fuoco di Trapani e dalla Capitaneria di porto. L’allarme è scattato intorno alle 3 di oggi, domenica 26 luglio 2026, in condizioni meteo-marine particolarmente difficili.

La richiesta di aiuto è arrivata al Numero unico per le emergenze attraverso un’applicazione telefonica. In un primo momento, però, la natura dell’emergenza non era chiara.

 

La richiesta di soccorso tramite un’app

 

Grazie ai sistemi di localizzazione e verifica, i soccorritori sono riusciti a ricostruire la situazione: sulla scogliera dell’isola di Levanzo erano bloccate sette persone, di nazionalità non ancora accertata, impossibilitate a spostarsi autonomamente.

Dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani è quindi partita una squadra composta da cinque uomini.

 

L’intervento via mare

 

A causa delle condizioni avverse del mare, i Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona a bordo di un natante messo a disposizione dalla Capitaneria di porto di Trapani.

Un intervento complesso, avviato nel cuore della notte, reso ancora più delicato dal mare mosso, dall’oscurità e dalla conformazione rocciosa della costa di Levanzo.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire come le sette persone siano arrivate sulla scogliera e per conoscere l’esito completo delle operazioni di soccorso.



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