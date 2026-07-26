Incendi nel palermitano: in corso evacuazioni a Torretta

26/07/2026 15:28:00

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando le zone montuose alle spalle di Torretta, in provincia di Palermo. A causa dell’avanzare delle fiamme sono state avviate le procedure di evacuazione per le aree ritenute a rischio.

A rendere nota la situazione sono state alcune segnalazioni diffuse sui social. Vi sono alte colonne di fumo, mentre il fronte dell’incendio si estende lungo il territorio collinare.

Sul luogo dell’emergenza sono impegnati i soccorritori e le squadre antincendio, al lavoro per contenere il fuoco e garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni proseguono mentre le condizioni restano sotto monitoraggio.

Nel trapanese, intanto, soffia forte lo scirocco ed è alto il rischio di incendi. A San Vito Lo Capo si corre ai ripari facendo prevenzione con trenta volontari in azione.



