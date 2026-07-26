Due giovani salvati dalla Guardia Costiera a San Vito Lo Capo

26/07/2026 10:52:00

Due giovani bagnanti sono stati salvati dalla Guardia Costiera a San Vito Lo Capo, dopo essere rimasti bloccati in mare a circa cento metri dalla spiaggia. Il vento sostenuto e la forte risacca impedivano loro di tornare verso la riva.

L’intervento è scattato intorno alle 18 di sabato 25 luglio, quando l’assistente bagnante dell’Area 2 della spiaggia ha segnalato alla Capitaneria di Porto di Trapani la presenza dei due ragazzi in evidente difficoltà.

Il recupero a cento metri dalla spiaggia

A causa delle condizioni meteo-marine sfavorevoli, lo stesso assistente bagnante non era riuscito a raggiungerli. È stata quindi immediatamente allertata l’unità navale GC B36, dislocata presso la Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo.

Sotto il coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, il mezzo della Guardia Costiera ha raggiunto i due bagnanti nel giro di pochi minuti.

I militari li hanno recuperati e trasferiti al porticciolo di San Vito Lo Capo. I due giovani erano visibilmente spaventati, ma in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di ulteriori accertamenti sanitari.

L’invito alla prudenza

La Guardia Costiera ricorda che, soprattutto in presenza di vento forte, mare mosso e risacca, anche allontanarsi di poche decine di metri dalla costa può diventare pericoloso. Il mare, del resto, non si lascia convincere dalle buone intenzioni: quando le condizioni peggiorano, tornare indietro può essere molto più difficile di quanto sembri.

L’invito è a rispettare le indicazioni degli assistenti bagnanti, consultare i bollettini meteorologici e non allontanarsi dalla riva quando il mare è agitato.

Per ogni emergenza in mare è attivo il numero 1530 della Guardia Costiera. È possibile contattare anche il numero unico europeo per le emergenze 112.



