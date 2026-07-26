Marsala: il tramonto, le Egadi, il cartone pizza e la bottiglia di birra: il paradosso a Capo Boeo

26/07/2026 11:27:00

Ma come è possibile? Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per ritrovare se stessi: il lungomare Boeo di Marsala è uno di quelli, il parco affacciato sulle Egadi, uno spazio dove ammirare il tramonto, respirare il mare, concedersi un momento di tranquillità, praticare meditazione, yoga o qualsiasi altra disciplina che ci avvicini al benessere e all’armonia con la natura.

Eppure, proprio in quei momenti in cui si cerca un contatto più profondo con l’ambiente che ci circonda, qualcuno sembra dimenticare la cosa più semplice: il rispetto per il luogo che ci sta regalando bellezza.

Si arriva al parco con una pizza da gustare, una birra fresca da bere in compagnia, magari godendosi lo spettacolo del sole che scende sul mare. Tutto questo è un piacere legittimo, un modo sano di vivere gli spazi della città. Ma quel piacere non può trasformarsi in un gesto di inciviltà.

Lasciare a terra il cartone della pizza, lo scatolo delle birre, le bottiglie vuote significa interrompere quel rapporto con la natura che forse si era cercato proprio andando in quel luogo. È una contraddizione: ci si mette davanti a un panorama meraviglioso, si cerca pace e serenità, e poi si abbandonano rifiuti che feriscono lo stesso ambiente che ci ha accolto.

A chi compie questi gesti va rivolto un semplice invito: abbiate cura dei luoghi che frequentate. Portare via i propri rifiuti richiede pochi secondi, ma dimostra educazione, rispetto e senso di appartenenza.

Il lungomare Boeo, il parco che guarda le Egadi, non appartengono a qualcun altro: appartengono a tutti noi. Sono un patrimonio della città, un bene comune che dobbiamo difendere e lasciare integro a chi verrà dopo di noi.

La vera connessione con la natura non si dimostra con le parole, con le mode o con le discipline che pratichiamo, ma soprattutto con i comportamenti quotidiani.

Rispettiamo la nostra città. È casa nostra.



