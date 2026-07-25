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» Sociale
25/07/2026 10:25:00

Trapani, la prevenzione oculistica dei Lions al Grest salesiano 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/trapani-la-prevenzione-oculistica-dei-lions-al-grest-salesiano-450.jpg

La prevenzione può passare anche dai Grest estivi. È con questo obiettivo che il Lions Club Trapani, con il supporto della Sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), ha fatto tappa all'Oratorio Salesiano di Trapani con il service "La prevenzione non va in vacanza", coinvolgendo oltre 200 bambini e ragazzi in una mattinata dedicata alla salute degli occhi.

 

L'iniziativa, che nelle ultime settimane ha già fatto tappa in altri Grest del territorio, punta a sensibilizzare i più giovani sull'importanza della prevenzione visiva anche durante l'estate, quando l'esposizione ai raggi ultravioletti, il vento, la sabbia e l'acqua di mare possono aumentare il rischio di irritazioni e danni agli occhi.

 

Attraverso un linguaggio semplice e attività pensate per i più piccoli, gli operatori hanno affrontato temi come l'alimentazione alleata della salute visiva, l'utilizzo di occhiali da sole con filtri UV certificati e i comportamenti corretti per proteggere gli occhi durante le giornate trascorse all'aperto.

 

La mattinata ha avuto anche un risvolto concreto con gli screening visivi gratuiti rivolti ai bambini, utili a individuare precocemente eventuali difetti della vista, e con l'avvio della raccolta degli occhiali usati, che saranno rigenerati e destinati a persone in difficoltà economica. 

 

La raccolta delle montature è uno dei service storici del Lions Club Trapani e negli anni ha consentito di restituire un ausilio visivo a numerose persone attraverso il recupero e il riutilizzo degli occhiali.

 

L'iniziativa rientra nelle attività dedicate alla tutela della vista, una delle principali cause umanitarie del Lions Clubs International, portata avanti sul territorio insieme all'UICI e alla IAPB Italia attraverso campagne di informazione, screening e attività di educazione sanitaria rivolte soprattutto ai bambini. 

 

Un percorso che, estate dopo estate, continua a raggiungere i Grest della provincia con un messaggio semplice: prendersi cura dei propri occhi fin da piccoli significa investire nella salute di domani.









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