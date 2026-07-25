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Cultura

» Sociale
25/07/2026 12:05:00

Marsala, la sindaca Andreana Patti incontra il Centro Italiano Femminile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/marsala-la-sindaca-andreana-patti-incontra-il-centro-italiano-femminile-450.jpg

Un confronto sui bisogni delle famiglie, sulla tutela delle persone più fragili e sul ruolo del volontariato nella costruzione di una comunità più solidale. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha visitato la sede cittadina del Centro Italiano Femminile, incontrando la presidente e le volontarie dell’associazione.

Una visita istituzionale, ma soprattutto un’occasione per mettere attorno allo stesso tavolo il Comune e una realtà che da ottant’anni opera sul territorio marsalese nell’ambito della promozione sociale, dell’accoglienza e del sostegno alle persone.

 

Ottant’anni di attività a Marsala

 

Nel corso dell’incontro, le rappresentanti del CIF hanno ripercorso la storia dell’associazione, illustrandone la missione e le numerose iniziative portate avanti quotidianamente.

Al centro dell’attività del Centro Italiano Femminile ci sono la tutela della dignità della donna e della persona, il sostegno alle famiglie, la solidarietà e l’attenzione verso quanti attraversano situazioni di difficoltà.

Un impegno reso possibile, sottolinea l’associazione, dal lavoro di tante donne che negli anni hanno contribuito a fare del CIF un punto di riferimento per l’ascolto, l’accoglienza e la crescita sociale della comunità marsalese.

 

Il confronto con la sindaca Patti

 

Durante la visita si è discusso anche di coesione sociale, partecipazione civica e collaborazione tra istituzioni e associazioni.

Temi sui quali il CIF auspica che possa svilupparsi un rapporto stabile con la nuova amministrazione comunale, non limitato alle visite di cortesia ma tradotto in iniziative e progetti concreti a favore della città.

«Crediamo fermamente che il dialogo tra le istituzioni e il mondo del volontariato costituisca una risorsa preziosa per il territorio – afferma il Centro Italiano Femminile di Marsala –. Solo attraverso una collaborazione concreta è possibile rispondere con maggiore efficacia alle esigenze della comunità e promuovere il bene comune».

 

L’auspicio di una collaborazione concreta

 

Il CIF ha infine ringraziato la sindaca Andreana Patti per la visita, per l’attenzione manifestata nei confronti dell’associazione e per la disponibilità al confronto.

L’auspicio è che l’incontro possa rappresentare l’inizio di un percorso di collaborazione tra il Comune e il Centro Italiano Femminile, capace di produrre nuove occasioni di crescita, sostegno e servizio per la comunità marsalese.









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