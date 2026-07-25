Strasatti dice addio a Simone Giuseppe Sammartano
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Simone Giuseppe Sammartano.
È deceduto sabato 25 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e l'intera comunità di Strasatti.
Con lui se ne va anche un pezzo della storia della frazione marsalese. Il suo nome è infatti indissolubilmente legato allo Storico Sammartano Hotel di Strasatti, attività che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo ad accogliere viaggiatori e a raccontare l'ospitalità marsalese.
La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione del compianto.
I funerali saranno celebrati lunedì 27 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa Maria SS. Addolorata, in contrada Strasatti a Marsala.
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