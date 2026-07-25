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Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/07/2026 20:44:00

Strasatti dice addio a Simone Giuseppe Sammartano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1785005424-0-strasatti-dice-addio-a-simone-giuseppe-sammartano.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Simone Giuseppe Sammartano.

 

È deceduto sabato 25 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e l'intera comunità di Strasatti.

 

Con lui se ne va anche un pezzo della storia della frazione marsalese. Il suo nome è infatti indissolubilmente legato allo Storico Sammartano Hotel di Strasatti, attività che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo ad accogliere viaggiatori e a raccontare l'ospitalità marsalese.

 

La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione del compianto.

 

I funerali saranno celebrati lunedì 27 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa Maria SS. Addolorata, in contrada Strasatti a Marsala.

 


Se ne sono andati | 2026-07-25 12:43:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/marsala-addio-a-calogero-lentini-250.jpg

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