Strasatti dice addio a Simone Giuseppe Sammartano

25/07/2026 20:44:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Simone Giuseppe Sammartano.

È deceduto sabato 25 luglio 2026, lasciando nel dolore familiari, amici e l'intera comunità di Strasatti.

Con lui se ne va anche un pezzo della storia della frazione marsalese. Il suo nome è infatti indissolubilmente legato allo Storico Sammartano Hotel di Strasatti, attività che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, contribuendo ad accogliere viaggiatori e a raccontare l'ospitalità marsalese.

La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione del compianto.

I funerali saranno celebrati lunedì 27 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa Maria SS. Addolorata, in contrada Strasatti a Marsala.