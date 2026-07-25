Marsala, addio a Calogero Lentini
È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Calogero Lentini, di 80 anni.
Nato a Marsala il 18 maggio 1946, risiedeva da molti anni in Germania. Si è spento il 23 luglio.
I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Marsala.
Il servizio è gestito da Onoranze Funebri Valenza, con sede a Marsala in Corso Calatafimi n. 37.
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