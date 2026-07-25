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Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/07/2026 12:43:00

Marsala, addio a Calogero Lentini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784976551-0-marsala-addio-a-calogero-lentini.jpg

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Calogero Lentini, di 80 anni.

Nato a Marsala il 18 maggio 1946, risiedeva da molti anni in Germania. Si è spento il 23 luglio.

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Marsala.

Il servizio è gestito da Onoranze Funebri Valenza, con sede a Marsala in Corso Calatafimi n. 37. 


Se ne sono andati | 2026-07-25 12:43:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784976551-0-marsala-addio-a-calogero-lentini.jpg

Marsala, addio a Calogero Lentini

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Calogero Lentini, di 80 anni. Nato a Marsala il 18 maggio 1946, risiedeva da molti anni in Germania. Si è spento il 23 luglio. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17:00 presso...