Marsala, addio a Calogero Lentini

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Calogero Lentini, di 80 anni. Nato a Marsala il 18 maggio 1946, risiedeva da molti anni in Germania. Si è spento il 23 luglio. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17:00 presso...