Trapani, chiusa la lunga causa tra Asp e Casa di Cura Morana: accordo da 180 mila euro

25/07/2026 13:25:00

Dopo oltre dieci anni di ricorsi, decreti, opposizioni e conti da rifare, l’Asp di Trapani e la Casa di Cura Morana hanno trovato un accordo. La sanità, almeno questa volta, guarisce dal contenzioso.

L’Azienda sanitaria provinciale verserà alla struttura privata 180 mila euro, chiudendo definitivamente la disputa relativa alle tariffe applicate nella Residenza sanitaria assistenziale di Marsala.

Il pagamento è stato disposto dal responsabile del Distretto sanitario di Marsala, Cesare Ferrari, in esecuzione dell’accordo raggiunto tra le parti e della conseguente cessazione della materia del contendere davanti alla giustizia amministrativa.

La riduzione delle rette e l’annullamento del Cga

La controversia nasce nel 2010, quando un decreto dell’assessorato regionale alla Salute introdusse una riduzione del 5 per cento delle rette riconosciute alle Residenze sanitarie assistenziali dopo il sessantesimo giorno di ricovero.

La decurtazione venne successivamente annullata dal Consiglio di giustizia amministrativa, che riconobbe alle Rsa il diritto a ricevere la tariffa piena.

Da quella decisione prese avvio la richiesta della Casa di Cura Morana, che gestisce a Marsala una struttura con 49 posti letto, per ottenere il pagamento delle somme non corrisposte tra il 2010 e il 2021.

Una richiesta iniziale da 594 mila euro

La società aveva quantificato la propria pretesa in circa 594 mila euro, comprendendo nel calcolo anche gli interessi di mora.

Non essendo stato raggiunto inizialmente un accordo, nel 2025 la Casa di Cura Morana aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Asp per 402.035 euro.

L’Azienda sanitaria aveva presentato opposizione. Il Tribunale, con un’ordinanza del 30 ottobre 2025, aveva quindi invitato le parti a valutare una soluzione conciliativa.

Proposta che, alla fine, è stata accolta.

L’accordo: rinuncia al decreto e pagamento entro 60 giorni

In base all’intesa, la Casa di Cura Morana rinuncia al decreto ingiuntivo e a ogni ulteriore richiesta collegata alla vicenda. L’Asp, dal canto suo, riconosce alla società 180 mila euro, indicati come somma omnicomprensiva e definitiva.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni.

Dell’importo complessivo, 156.263,67 euro risultavano già accantonati nei bilanci degli anni precedenti. I restanti 23.736,33 euro saranno coperti attraverso il fondo destinato alle cause civili.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’operazione non produrrà quindi nuovi oneri sul bilancio dell’esercizio 2026.

Si chiude così una vicenda che ha coinvolto per anni l’assessorato regionale, gli uffici distrettuali e la direzione dell’Asp di Trapani. Un lungo viaggio tra tariffe, sentenze e carte bollate che termina con un accordo molto più contenuto rispetto alle somme inizialmente richieste.



