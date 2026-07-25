Asp Trapani: diagnosi più precise per obesità, osteoporosi e malattie metaboliche

25/07/2026 07:00:00

L'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani si dota di una nuova apparecchiatura per la diagnostica avanzata. L'Asp di Trapani ha infatti acquisito un densitometro DEXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) di ultima generazione, destinato a potenziare le attività di prevenzione, diagnosi e monitoraggio delle patologie metaboliche, nutrizionali e ossee. Lo strumento, in dotazione all'Unità operativa complessa di Radiodiagnostica diretta da Massimo Molino, consentirà di effettuare un'analisi estremamente accurata della composizione corporea, offrendo ai medici un supporto fondamentale per individuare fattori di rischio e seguire l'evoluzione di numerose patologie.

Un esame che va oltre la densità ossea

La tecnologia DEXA è considerata il riferimento internazionale per la valutazione della composizione corporea. Oltre alla tradizionale misurazione della densità minerale ossea, l'esame Total Body permette di distinguere con precisione tre componenti fondamentali dell'organismo: massa grassa, massa magra e massa minerale ossea.

Una delle principali novità del nuovo macchinario è la possibilità di identificare e quantificare il grasso viscerale, cioè quello che si accumula attorno agli organi interni, distinguendolo dal grasso sottocutaneo. Si tratta di un parametro particolarmente importante perché il grasso viscerale è strettamente correlato all'aumento del rischio di sviluppare diabete di tipo 2, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, steatosi epatica e sarcopenia.

Più prevenzione e percorsi terapeutici personalizzati

Grazie ai dati forniti dal nuovo densitometro, i medici potranno intervenire in modo più tempestivo, impostando programmi terapeutici e nutrizionali personalizzati e monitorandone l'efficacia nel tempo.

L'apparecchiatura garantisce inoltre un'esposizione minima alle radiazioni, un esame rapido, della durata di pochi minuti, completamente indolore e non invasivo, caratteristiche che ne consentono anche la ripetizione periodica per il controllo dei pazienti.

Esami dal 1° settembre

L'Asp di Trapani ha comunicato che gli esami saranno disponibili a partire dal 1° settembre presso il presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso tutti i Centri unici di prenotazione (Cup) dell'Azienda sanitaria provinciale.

L'arrivo del nuovo densitometro rappresenta un ulteriore investimento tecnologico per la sanità trapanese, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e migliorare la diagnosi precoce delle patologie metaboliche e dell'osteoporosi, offrendo ai cittadini prestazioni sempre più avanzate.



