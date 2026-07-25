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» Religioni
25/07/2026 10:15:00

Erice celebra Sant'Anna: al via le giornate di silenzio, preghiera e meditazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/erice-celebra-sant-anna-al-via-le-giornate-di-silenzio-preghiera-e-meditazione-450.jpg

Alle pendici del Monte Erice, la devozione a S. Anna continua a rinnovarsi di anno in anno, aprendo un'estate di spiritualità tra celebrazioni e giornate di ritiro.

L'antico Santuario dedicato alla madre della Vergine Maria, restaurato a partire dagli anni Settanta grazie ai campi di lavoro e preghiera, si prepara a celebrare la sua festa - il 26 Luglio - con un'intera giornata di liturgie e ad accogliere, nelle settimane successive, un ciclo di incontri dedicati alla spiritualità e al silenzio.

 

Domenica 26 luglio, in occasione della festa di Sant'Anna, il Santuario aprirà le celebrazioni alle 5.30 con le Lodi mattutine, seguite alle 6 dalla prima Messa. Le celebrazioni eucaristiche proseguiranno anche alle 9.30 e alle 19.30. Alle 11.30 è previsto il Santo Rosario con l'Ora Media, mentre nel pomeriggio, alle 17.30, spazio all'adorazione eucaristica e ai Vespri.

 

Accanto alla festa patronale prenderà il via anche il ciclo delle giornate di spiritualità. 

Il 28 luglio don Franco Vivona guiderà l'incontro "Rimanere umani: custodire il cuore che lo abita". L'8 agosto e il 22 agosto don Antonello Sacco proporrà due meditazioni sul Cantico dei Cantici, mentre il 17 agosto don Angelo Orlando e Linda Lo Curto accompagneranno i partecipanti nella giornata "Il soffio dell'anima", dedicata alla riscoperta del respiro come esperienza di accoglienza della grazia.

 

Ogni giornata inizierà alle 9.30 con la celebrazione della Messa, la meditazione sul tema e un tempo personale davanti al Santissimo Sacramento. 

Dopo il pranzo al sacco, il programma riprenderà alle 15.30 con la collatio e la recita dei Vespri, con conclusione prevista intorno alle 18.

 

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al numero 347 7220998.









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