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Politica
25/07/2026 22:00:00

Mazara: Forza Italia chiede la proroga della rottamazione dei rifiuti al 30 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/mazara-forza-italia-chiede-la-proroga-della-rottamazione-dei-rifiuti-al-30-settembre-450.jpg

Prorogare di due mesi il termine per aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali. È la richiesta avanzata da Forza Italia, che attraverso i consiglieri comunali Giorgio Randazzo e Michele Reina ha presentato una proposta di modifica al regolamento sulla cosiddetta "rottamazione" dei tributi locali, chiedendo di spostare la scadenza dal 31 luglio al 30 settembre 2026.

 

"Troppi errori nelle posizioni tributarie"

Secondo gli esponenti azzurri, la proroga si rende necessaria a causa delle numerose criticità riscontrate nella gestione delle pratiche. La proposta nasce, spiegano, dal confronto con cittadini, Caf, patronati, commercialisti e operatori economici, che avrebbero segnalato difficoltà nella predisposizione delle domande.

Tra i problemi evidenziati figurano richieste di rettifica delle posizioni relative a Tari, Imu e servizio idrico, con importi che, in alcuni casi, non terrebbero conto di pagamenti già effettuati, rateizzazioni concesse o addirittura riporterebbero tributi non dovuti.

«Non è pensabile – sostengono Randazzo e Reina – chiedere ai contribuenti di aderire alla definizione agevolata senza consentire prima di verificare e correggere la propria posizione tributaria».

 

"Servono più tempo e più personale"

Forza Italia esprime anche apprezzamento per il lavoro svolto dai dipendenti comunali, sottolineando come gli uffici stiano operando in condizioni di carenza di organico e con un elevato numero di richieste.

Per questo il partito propone anche un potenziamento temporaneo del personale impegnato nella gestione delle pratiche, così da accelerare le rettifiche e migliorare il servizio ai cittadini durante il periodo della definizione agevolata.

 

Il nodo delle ferie estive

Nella richiesta di proroga pesa anche la particolare composizione sociale della città. Secondo Forza Italia, durante l'estate molti cittadini di origine magrebina rientrano nei Paesi d'origine per le vacanze, mentre numerosi lavoratori del settore della pesca trascorrono lunghi periodi imbarcati e rientrano solo nel mese di agosto.

Una situazione che rischierebbe di impedire a una parte significativa dei contribuenti di presentare la domanda entro il termine attualmente previsto.

 

L'appello al Consiglio comunale

Gli esponenti di Forza Italia evidenziano inoltre che, dal mese di settembre, gli uffici comunali riprenderanno anche i rientri pomeridiani, aumentando la capacità di lavorazione delle pratiche.

Per questo chiedono al presidente del Consiglio comunale di inserire con urgenza la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché l'Aula possa pronunciarsi rapidamente sulla proroga.

L'obiettivo, conclude il partito, è consentire ai cittadini di aderire alla definizione agevolata su posizioni tributarie corrette e aggiornate, evitando che eventuali disallineamenti amministrativi possano penalizzare i contribuenti.

 









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