Marsala : "Il mio ringraziamento speciale a medici e personale del Paolo Borsellino"
Gentile direttore di tp24,
desidero esprimere, come medico statunitense, la mia più profonda gratitudine a tutti i medici, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), specialisti e, in particolare, al Direttore dell'UTIC, Dott. Maurizio Abrignani.
Con questa lettera desidero far sapere a tutti coloro che hanno partecipato alle cure di mio suocero, ricoverato presso l'UTIC dell'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, che abbiamo riscontrato un livello di professionalità, competenza e dedizione davvero eccezionale.
Le patologie di mio suocero erano molteplici e tutte estremamente gravi, con una prognosi molto complessa. Nonostante ciò, il team dell'UTIC ha dimostrato una preparazione, un impegno e un'umanità che, a mio giudizio, non hanno nulla da invidiare ai migliori ospedali degli Stati Uniti.
Purtroppo il mio italiano non è sufficientemente ricco per esprimere appieno la nostra immensa riconoscenza. Desidero soltanto che questo messaggio giunga a tutti voi e che i cittadini di Marsala sappiano quanto possano essere orgogliosi dei professionisti che operano nel loro ospedale.
Con profonda stima e sincera gratitudine,
Dott. Mariano Palazzolo
Medico presso University Ortho Care
Florida, Stati Uniti d'America
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