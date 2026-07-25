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Lettere & Opinioni
25/07/2026 02:00:00

Marsala : "Il mio ringraziamento speciale a medici e personale del Paolo Borsellino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784935651-0-marsala-il-mio-ringraziamento-speciale-a-medici-e-personale-del-paolo-borsellino.jpg

Gentile direttore di tp24,

desidero esprimere, come medico statunitense, la mia più profonda gratitudine a tutti i medici, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), specialisti e, in particolare, al Direttore dell'UTIC, Dott. Maurizio Abrignani.

Con questa lettera desidero far sapere a tutti coloro che hanno partecipato alle cure di mio suocero, ricoverato presso l'UTIC dell'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, che abbiamo riscontrato un livello di professionalità, competenza e dedizione davvero eccezionale.

 

Le patologie di mio suocero erano molteplici e tutte estremamente gravi, con una prognosi molto complessa. Nonostante ciò, il team dell'UTIC ha dimostrato una preparazione, un impegno e un'umanità che, a mio giudizio, non hanno nulla da invidiare ai migliori ospedali degli Stati Uniti.

 

Purtroppo il mio italiano non è sufficientemente ricco per esprimere appieno la nostra immensa riconoscenza. Desidero soltanto che questo messaggio giunga a tutti voi e che i cittadini di Marsala sappiano quanto possano essere orgogliosi dei professionisti che operano nel loro ospedale.

 

Con profonda stima e sincera gratitudine,

 

Dott. Mariano Palazzolo
Medico presso University Ortho Care
Florida, Stati Uniti d'America









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