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Lettere & Opinioni
25/07/2026 10:00:00

Marsala: "Bruciano sterpaglie e lasciano rifiuti in spiaggia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784966848-0-marsala-bruciano-sterpaglie-e-lasciano-rifiuti-in-spiaggia.jpg

Spettabile redazione di Tp24,

sono un vostro affezionato lettore, che trascorre le vacanze a Marsala. Ieri mattina presto, sono andato in spiaggia, nei pressi dello Sbocco.

Durante il tragitto ho notato che qualcuno bruciava sterpaglie, provocando fumo e calore, oltre al rischio – con questo caldo – di una propagazione del fuoco.

 

Giunto al mare, ho visto un cumulo di rifiuti, certamente lasciato la sera precedente da chi ha deciso di mangiare una pizza in spiaggia, abbandonando di  tutto nei pressi del cestino.

 

E’ desolante constatare il comportamento dei marsalesi, che continuano ad essere irriguardosi nei confronti dell’ambiente; ognuno fa quello che vuole e tratta la spiaggia come una discarica.

 

Un grazie, invece, agli operatori ecologici che, alle 07/30 circa, hanno effettuato la pulizia dei cestini e raccolto tutti i rifiuti abbandonati in spiaggia.

 

Alessandro









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