Marsala: i costi per i minori non accompagnati e la propaganda politica...

25/07/2026 00:10:00

Nell’ultimo Consiglio comunale di Marsala, al termine dei primi venti minuti dedicati all’approvazione del rendiconto di gestione 2025 dell’ente e alla trattazione, poi sospesa, della delibera “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2026”, è arrivato il piatto forte: le Comunicazioni.

L’ingrediente più succulento lo ha fornito Michele Gandolfo che, in un post, asseriva: “Il vento è cambiato! Per troppo tempo ai cittadini è stato fatto credere che certe spese fossero inevitabili, eppure i fatti raccontano un’altra storia. Durante la precedente amministrazione il costo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a Marsala era arrivato a 96 euro al giorno per ospite; oggi, con la nuova amministrazione, il costo è stato ridotto a 60 euro al giorno, tariffa minima permessa, con una differenza di 36 euro al giorno”. Per poi elencare il risparmio per l’ente e incensare la sindaca, che in soli 45 giorni avrebbe trovato una soluzione vantaggiosa, aggiungendo successivamente: “Io sono abituato a confrontarmi sui documenti”.

Ebbene, la deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 21/07/2026 riguarda i neo-maggiorenni autorizzati al prosieguo amministrativo, fino alla massima età di 21 anni, con decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo.

Nel 2016 la Regione Siciliana stabilì la retta in 45,00 euro pro die pro capite, quale contributo per l’accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA). Nel 2021 il Comune di Marsala approvò gli schemi di convenzione con le strutture di accoglienza sempre per 45,00 euro.

Nel 2022 il Ministero dell’Interno, con una circolare, comunicò che per il triennio 2022-2024 aveva rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, la misura massima in 60,00 euro, applicata dall’ente comunale dal 01/01/2023.

Sempre dal 01/01/2023 il contributo, erogato trimestralmente dal Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA, viene stabilito nell’importo massimo pro die pro capite di 100,00 euro, IVA inclusa, nei limiti delle risorse disponibili del citato Fondo.

Con delibera di Giunta comunale del 23/05/2024, l’importo della retta, con decorrenza dal mese di maggio 2024, è stato fissato in 96,82 euro, senza operare, come nei precedenti provvedimenti, alcuna distinzione tra MSNA minori e MSNA cosiddetti “neo-maggiorenni”, in possesso di decreto di prosieguo amministrativo del Tribunale per i minorenni fino all’età massima di 21 anni, perché ritenuti appartenenti alla stessa categoria.

Fino al 2024 l’Amministrazione comunale è riuscita ad affrontare e sostenere le crescenti spese di ricovero per i “neo-maggiorenni”.

Nel 2025, invece, a seguito dello spropositato aumento degli stessi stranieri “neo-maggiorenni” autorizzati a rimanere nelle strutture di ricovero per MSNA, che a fine 2025 erano 85, il governo dell’urbe ha trovato rimedio, come riportato nella stessa deliberazione n. 283 del 21/07/2026, in questi termini:

a seguito di diverse riunioni, a partire da agosto 2025 con l’Amministrazione e, successivamente, nelle distinte date del 2 e del 4 dicembre 2025 tra la Dirigenza del Settore “Servizi alla persona” del Comune e i rappresentanti delle cooperative interessate, nelle quali non si era ancora pervenuti a un accordo, finalmente, in data 26 febbraio 2026, si è proceduto alla sottoscrizione dell’allegato verbale, con il quale le stesse società aderiscono alla proposta del dirigente pro tempore, dott. Quartararo, di “raggiungere un accordo transattivo con il pagamento della retta a 60,00 euro, IVA compresa, pro die e pro capite per tali neo-maggiorenni, a decorrere dall’aumento della retta effettuata a maggio 2024 da 60,00 euro a 96,82 euro, compensando, con l’applicazione delle risultanti trattenute, le differenze in eccesso (differenza tra 96,82 e 60,00 euro) ricevute da tale periodo fino ad aprile o maggio 2025 (a seconda della cooperativa liquidata) con le somme che il Comune deve ancora erogare per il periodo successivo del 2025 fino a dicembre sulla base di tale importo proposto di 60,00 euro”; successivamente, in data 7 luglio 2026, all’esito della riunione con la nuova Amministrazione insediatasi in seguito alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, i rappresentanti legali delle società cooperative interessate, i quali (ad eccezione della società cooperativa “L’Arca” di Marsala) avevano manifestato di ritenersi svincolati, per il lungo lasso di tempo trascorso, dai precedenti impegni assunti con il verbale del 26 febbraio 2026, hanno sottoscritto il verbale allegato al presente provvedimento, con il quale riconfermano la volontà di aderire ai criteri di transazione concordati nel verbale precedente e ai conseguenti importi calcolati, per il periodo fino al 31 dicembre 2025.

Gli stessi aderiscono inoltre alla nuova proposta dell’Amministrazione di stabilire in 75,00 euro pro capite/pro die la retta di ricovero dei MSNA neo-maggiorenni con prosieguo, per il periodo da gennaio a giugno 2026, a titolo di parziale ristoro per le perdite derivanti dall’applicazione dei precedenti accordi per il periodo fino al 31 dicembre 2025, salvo poi ridurre tale retta a 60,00 euro pro capite/pro die con decorrenza dal 1° luglio 2026, con apposito provvedimento di Giunta municipale.

L’accordo siglato dalla nuova amministrazione è identico a quello della sindacatura Grillo, reso però più appetibile per le cooperative dai 75 euro riconosciuti a titolo di ristoro per i mancati introiti delle rette stabilite precedentemente, corrisposti dal 01/01/2026 al 30/06/2026.

Il primo luglio la retta è tornata a 60 euro.

Nella fattispecie il vento è cambiato, ma ai contribuenti lilibetani è costato 229.500 euro, tenendo conto degli 85 presenti a fine dicembre 2025. Una scelta che, comunque, ha una sua logica, perché per la Giunta Patti l’instaurazione di un contenzioso tra le parti avrebbe avuto esiti incerti. Alla luce dei documenti, sui quali si confronta Gandolfo, la sindaca non ha ridotto nessun costo e l’ex assessore della Giunta Grillo ha fatto propaganda.

Vittorio Alfieri



