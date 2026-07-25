Autovelox in provincia di Trapani: via libera al decreto della Prefettura

25/07/2026 13:00:00

Più sicurezza sulle strade, più controlli e una nuova mappa dei tratti dove potranno essere utilizzati gli autovelox. La Prefettura di Trapani ha pubblicato il decreto che individua le arterie e i tratti stradali nei quali le forze di polizia potranno installare dispositivi per il rilevamento a distanza della velocità, anche senza contestazione immediata della violazione.

Il provvedimento nasce nell’ambito delle attività per il rafforzamento della sicurezza stradale e arriva dopo il lavoro dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale e del Comitato operativo per la viabilità, che hanno analizzato dati sugli incidenti, condizioni delle strade, limiti di velocità e presenza dei dispositivi già autorizzati.

Gli organi di Polizia Stradale, gli enti proprietari delle strade e i Comuni saranno chiamati a monitorare nel tempo la permanenza dei requisiti necessari per l’utilizzo degli strumenti di controllo, comunicando alla Prefettura eventuali cambiamenti della situazione viaria.

Il decreto potrà essere successivamente integrato e si inserisce nel quadro delle nuove disposizioni nazionali sulla disciplina dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Estate, traffico e viabilità sotto osservazione

L’attenzione è rivolta in particolare al periodo estivo, quando la provincia di Trapani registra un aumento significativo dei flussi di traffico legati anche ai movimenti turistici.

Durante gli incontri del Comitato operativo per la viabilità sono state esaminate le condizioni della rete stradale provinciale e le criticità legate a cantieri, lavori e interventi di manutenzione.

Tra le arterie monitorate figurano la SS119 “di Gibellina”, la SS188 “Centro Occidentale Sicula”, la SS115 “Sud Occidentale Sicula”, la SS187 “di Castellammare del Golfo”, la SS113 “Settentrionale Sicula”, le rampe dello svincolo di Castellammare del Golfo sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, lo scorrimento veloce di Trapani in prossimità di via Salemi, la Galleria Segesta sull’A29 e la viabilità principale della zona Asi di Custonaci.

Gli enti gestori hanno predisposto piani alternativi di viabilità, potenziamento della segnaletica, maggiori comunicazioni agli automobilisti e un rafforzamento delle squadre di pronto intervento nei periodi più intensi.

Controlli anche contro guida pericolosa e abuso di alcol

Accanto agli autovelox, proseguiranno i controlli delle forze dell’ordine sulle principali arterie della provincia.

L’obiettivo è contrastare comportamenti rischiosi alla guida, con particolare attenzione alla velocità e alla guida sotto effetto di alcol o sostanze. Saranno utilizzati anche etilometri e precursori, con il coinvolgimento della Polizia Stradale, dei Carabinieri, delle Polizie Locali, dell’Asp e degli enti che gestiscono le strade.

Educazione stradale nelle scuole: coinvolti oltre mille studenti

La strategia della Prefettura non passa soltanto dai controlli, ma anche dalla prevenzione.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 sono stati organizzati incontri di sensibilizzazione rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia, promossi dal Prefetto Daniela Lupo insieme al Libero Consorzio Comunale di Trapani, all’Ufficio scolastico provinciale, alle forze dell’ordine, all’Anas e all’Asp.

Il progetto ha coinvolto oltre mille studenti degli istituti di Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo.

Un nuovo ciclo di incontri è previsto per il prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di diffondere una cultura della mobilità più consapevole e contribuire alla riduzione degli incidenti sulle strade del territorio.



