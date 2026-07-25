Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
25/07/2026 13:00:00

Autovelox in provincia di Trapani: via libera al decreto della Prefettura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/autovelox-in-provincia-di-trapani-via-libera-al-decreto-della-prefettura-450.jpg

 Più sicurezza sulle strade, più controlli e una nuova mappa dei tratti dove potranno essere utilizzati gli autovelox. La Prefettura di Trapani ha pubblicato il decreto che individua le arterie e i tratti stradali nei quali le forze di polizia potranno installare dispositivi per il rilevamento a distanza della velocità, anche senza contestazione immediata della violazione.

 

Il provvedimento nasce nell’ambito delle attività per il rafforzamento della sicurezza stradale e arriva dopo il lavoro dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale e del Comitato operativo per la viabilità, che hanno analizzato dati sugli incidenti, condizioni delle strade, limiti di velocità e presenza dei dispositivi già autorizzati.

Gli organi di Polizia Stradale, gli enti proprietari delle strade e i Comuni saranno chiamati a monitorare nel tempo la permanenza dei requisiti necessari per l’utilizzo degli strumenti di controllo, comunicando alla Prefettura eventuali cambiamenti della situazione viaria.

Il decreto potrà essere successivamente integrato e si inserisce nel quadro delle nuove disposizioni nazionali sulla disciplina dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

 

Estate, traffico e viabilità sotto osservazione

L’attenzione è rivolta in particolare al periodo estivo, quando la provincia di Trapani registra un aumento significativo dei flussi di traffico legati anche ai movimenti turistici.

Durante gli incontri del Comitato operativo per la viabilità sono state esaminate le condizioni della rete stradale provinciale e le criticità legate a cantieri, lavori e interventi di manutenzione.

Tra le arterie monitorate figurano la SS119 “di Gibellina”, la SS188 “Centro Occidentale Sicula”, la SS115 “Sud Occidentale Sicula”, la SS187 “di Castellammare del Golfo”, la SS113 “Settentrionale Sicula”, le rampe dello svincolo di Castellammare del Golfo sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, lo scorrimento veloce di Trapani in prossimità di via Salemi, la Galleria Segesta sull’A29 e la viabilità principale della zona Asi di Custonaci.

Gli enti gestori hanno predisposto piani alternativi di viabilità, potenziamento della segnaletica, maggiori comunicazioni agli automobilisti e un rafforzamento delle squadre di pronto intervento nei periodi più intensi.

 

Controlli anche contro guida pericolosa e abuso di alcol

Accanto agli autovelox, proseguiranno i controlli delle forze dell’ordine sulle principali arterie della provincia.

L’obiettivo è contrastare comportamenti rischiosi alla guida, con particolare attenzione alla velocità e alla guida sotto effetto di alcol o sostanze. Saranno utilizzati anche etilometri e precursori, con il coinvolgimento della Polizia Stradale, dei Carabinieri, delle Polizie Locali, dell’Asp e degli enti che gestiscono le strade.

 

Educazione stradale nelle scuole: coinvolti oltre mille studenti

La strategia della Prefettura non passa soltanto dai controlli, ma anche dalla prevenzione.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 sono stati organizzati incontri di sensibilizzazione rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia, promossi dal Prefetto Daniela Lupo insieme al Libero Consorzio Comunale di Trapani, all’Ufficio scolastico provinciale, alle forze dell’ordine, all’Anas e all’Asp.

Il progetto ha coinvolto oltre mille studenti degli istituti di Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo.

Un nuovo ciclo di incontri è previsto per il prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di diffondere una cultura della mobilità più consapevole e contribuire alla riduzione degli incidenti sulle strade del territorio.









Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...