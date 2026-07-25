Omicidio Teresa Stabile, ergastolo per Vincenzo Gerardi

25/07/2026 09:13:00

Si chiude con una condanna all'ergastolo il processo per il femminicidio di Teresa Stabile, la 55enne originaria di Alcamo uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile del condominio di Samarate, in provincia di Varese. La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha accolto la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore, riconoscendo Vincenzo Gerardi, 58 anni, colpevole dell'omicidio della moglie.

La sentenza mette fine al processo di primo grado per una vicenda che aveva profondamente colpito sia la comunità di Samarate sia quella di Alcamo, città d'origine della coppia.

Accolta la richiesta della Procura

La Corte ha condiviso l'impianto accusatorio della Procura, che aveva chiesto l'ergastolo con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione.

Secondo il pubblico ministero, l'omicidio non fu il frutto di un gesto improvviso, ma l'epilogo di una lunga escalation di controllo e sopraffazione culminata nell'assassinio della donna.

Determinanti, per l'accusa, sono state anche le lettere lasciate da Gerardi prima del delitto e un documento che lui stesso aveva definito il proprio "testamento", datato proprio il 16 aprile, considerati elementi che dimostrerebbero la pianificazione dell'omicidio.

Respinta la linea della difesa

Nel corso del processo la difesa, rappresentata dall'avvocato Vito Di Graziano, aveva sostenuto la necessità di approfondire le condizioni psichiche dell'imputato.

La Corte ha invece ritenuto attendibile la perizia che ha concluso per la piena capacità di intendere e di volere di Gerardi al momento del delitto, escludendo quindi che vi fossero elementi tali da incidere sulla sua imputabilità.

Il pubblico ministero aveva inoltre respinto la tesi della cosiddetta "gelosia patologica", sostenendo che la gelosia non può rappresentare una giustificazione, ma costituisce semmai un movente riconducibile ai futili motivi.

Le denunce mai raccolte

Nel corso della requisitoria era emerso anche un altro aspetto della vicenda.

Secondo quanto ricostruito, Teresa Stabile avrebbe cercato di denunciare l'ex marito ai carabinieri di Samarate, ma in almeno un'occasione sarebbe stata invitata a riflettere prima di formalizzare la querela.

Il fascicolo relativo a quell'episodio è stato archiviato, ma il pubblico ministero ha parlato di una "responsabilità morale", osservando che un intervento più incisivo avrebbe forse potuto evitare la tragedia.

Il dolore di Alcamo

Il femminicidio di Teresa Stabile ha lasciato un segno profondo anche ad Alcamo, dove la coppia era conosciuta.

Nel processo si sono costituiti parte civile i due figli della coppia, Christian e Alessio, insieme ai genitori e alla sorella della vittima. All'inizio del dibattimento era stato inoltre disposto il sequestro conservativo del trattamento di fine rapporto e di altri crediti maturati da Gerardi, somme destinate a garantire il futuro risarcimento ai familiari.

Possibile il ricorso in Appello

La difesa ha già annunciato che impugnerà la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

Con la condanna all'ergastolo si chiude il primo grado di giudizio di uno dei femminicidi più drammatici degli ultimi anni, nato dalla decisione di Teresa Stabile di separarsi dopo un matrimonio durato quarant'anni e conclusosi con un delitto che la Corte ha ritenuto pienamente provato.



