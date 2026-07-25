Il Presidente Mattarella a Palermo per l'inaugurazione del Castello Utveggio

25/07/2026 18:35:00

Con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si apre una nuova fase per il Castello Utveggio, lo storico edificio che domina Monte Pellegrino e la Conca d'Oro. Dopo il restauro e la riapertura al pubblico, il complesso diventa ufficialmente anche un convention center destinato a ospitare congressi, eventi istituzionali e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la cerimonia inaugurale.

Schifani: "Un luogo che guarda al futuro"

«Non celebriamo soltanto la riapertura di un edificio – ha dichiarato Schifani – ma la scelta di investire su un luogo simbolo affinché continui a vivere e a generare valore per Palermo e per la Sicilia. Il Castello Utveggio sarà sempre più il simbolo di una Sicilia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici».

Il governatore ha ricordato che il castello, restaurato dalla Presidenza della Regione, continuerà a essere aperto ai visitatori, ma al tempo stesso diventerà un punto di riferimento per il turismo congressuale, ospitando incontri tra istituzioni, università, imprese, ricerca e cultura.

Boom di visitatori dopo la riapertura

Dalla riapertura al pubblico, avvenuta il 5 dicembre 2025, il Castello Utveggio ha già accolto quasi 25 mila visitatori. Le prenotazioni per le visite guidate risultano già esaurite fino alla fine di agosto e, secondo le stime della Regione, entro il 31 agosto si supereranno i 27 mila ingressi.

Un dato che, secondo Schifani, conferma il successo del progetto di valorizzazione di uno dei luoghi simbolo di Palermo.

Il ricordo del vigile del fuoco morto negli incendi

Nel suo intervento il presidente della Regione ha rivolto anche un pensiero all'emergenza incendi che sta colpendo la Sicilia e al vigile del fuoco Alessandro Marchì, morto durante le operazioni di spegnimento di un rogo nelle campagne di San Cataldo.

«I piromani – ha detto – non colpiscono soltanto boschi e campagne, ma feriscono la Sicilia e mettono a rischio le comunità. La risposta deve essere una Sicilia che investe nella prevenzione, tutela il proprio patrimonio e continua a guardare al futuro».

Un edificio simbolo della storia siciliana

Durante la cerimonia, la soprintendente ai Beni culturali di Palermo Selima Giuliano ha ripercorso la storia del Castello Utveggio, costruito tra il 1928 e il 1933 come albergo di lusso e dichiarato nel 2017 bene di interesse culturale particolarmente importante.

Tra gli ambienti più significativi spicca la cosiddetta "Stanza del Papa", dove soggiornò Giovanni Paolo II durante la visita pastorale a Palermo del novembre 1995. La scelta del Castello fu dettata anche da motivi di sicurezza, in un periodo ancora segnato dalle ferite delle stragi mafiose.

Il Castello diventa centro congressi

La nuova struttura dispone di quattro sale attrezzate con tecnologie moderne, tra cui una sala plenaria da 164 posti, oltre ad altri spazi da 64, 28 e 23 posti destinati a meeting, workshop e incontri istituzionali.

Contestualmente è stato attivato anche il nuovo portale dedicato alla gestione degli eventi e delle visite guidate, che accompagnerà la nuova vocazione del Castello Utveggio come sede di iniziative culturali, scientifiche e congressuali di livello internazionale.



