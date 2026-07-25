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» Dai Comuni
25/07/2026 08:00:00

Valderice: proseguono i lavori per trasformare Villa Coppola in un polo culturale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/valderice-proseguono-i-lavori-per-trasformare-villa-coppola-in-un-polo-culturale-450.jpg

Proseguono i lavori di riqualificazione di Villa Coppola, uno degli interventi più importanti avviati dal Comune di Valderice. Il progetto, finanziato con 5 milioni di euro, punta a trasformare la storica struttura in un nuovo centro culturale e di aggregazione per il territorio.

 

Sopralluogo dell'amministrazione

Ieri il sindaco, insieme agli assessori Giuseppe Cardella e Anna Maria Mazzara e al dirigente del settore Lavori Pubblici, l'ingegnere Corso, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per verificare lo stato di avanzamento delle opere.

Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, gli interventi stanno procedendo regolarmente.

 

Un investimento da 5 milioni di euro

L'opera rappresenta uno dei principali investimenti pubblici destinati alla valorizzazione del patrimonio cittadino. L'obiettivo è recuperare Villa Coppola restituendola alla comunità come luogo dedicato alla cultura, alla socialità e agli eventi.

L'amministrazione sottolinea che il finanziamento è il risultato di un percorso portato avanti negli ultimi anni attraverso un lavoro di programmazione e progettazione.

 

Auditorium, biblioteca e nuovi spazi per i giovani

Il progetto prevede la realizzazione di un vero e proprio polo culturale. All'interno della villa troveranno spazio un auditorium, sale conferenze e una nuova biblioteca, oltre ad ampie aree esterne destinate a manifestazioni ed eventi.

Sono inoltre previsti ambienti dedicati ai giovani, con spazi per il co-working e altre attività pensate per favorire partecipazione e innovazione.

 

Un nuovo punto di riferimento per Valderice

Una volta completata, Villa Coppola sarà destinata a diventare uno dei principali luoghi di incontro della città, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Valderice e offrire nuovi servizi ai cittadini e ai visitatori.

L'amministrazione comunale ribadisce che il recupero della struttura rientra in una più ampia strategia di riqualificazione del territorio, finalizzata a rafforzarne l'attrattività attraverso investimenti nella cultura e negli spazi pubblici.



Dai Comuni | 2026-07-24 15:50:00
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