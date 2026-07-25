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» Dai Comuni
25/07/2026 08:39:00

A Custonaci c'è la panchina gigante panoramica nel Parco Cerriolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784962029-0-a-custonaci-c-e-la-panchina-gigante-panoramica-nel-parco-cerriolo.jpg

Una nuova attrazione valorizza uno degli angoli più suggestivi del territorio di Custonaci. È stata collocata all’interno del Parco Cerriolo la Panchina Gigante panoramica, (qui le panchine le collocano diversamente da Marsala) realizzata grazie alla sensibilità e al contributo di IMC di Cardinale, Vito Sanclemente e Vito Reina, ai quali l’amministrazione ha rivolto un sentito ringraziamento.

 

Un’opera pensata per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nella bellezza del paesaggio: “Ci sono luoghi che riescono a farti sentire piccolo davanti alla grandezza della natura”, viene sottolineato nella presentazione del progetto. Dalla grande panchina lo sguardo abbraccia il blu della Baia Cornino e il profilo maestoso di Monte Cofano, regalando uno scorcio unico della costa e dell’entroterra siciliano.

 

“Sedersi su questa panchina significa rallentare, respirare e godersi il momento”: un invito a vivere il territorio con maggiore lentezza, tra passeggiate, fotografie ricordo e tramonti panoramici. La Panchina Gigante di Custonaci si candida così a diventare una nuova tappa per residenti e visitatori, un luogo dove natura, turismo e valorizzazione del paesaggio si incontrano.

 

                                                                                                                                  ****

Alla Grotta Mangiapane il primo appuntamento di “Un borgo di libri ed autori”
La Grotta Mangiapane ha fatto da scenario al debutto dell’ottava edizione di “Un borgo di libri ed autori”, la rassegna dedicata alla cultura e alla narrativa che ha aperto il nuovo ciclo di incontri con la scrittrice Maria Elisa Aloisi, autrice del romanzo L’isola degli inganni pubblicato da Mondadori.

 

Davanti al pubblico presente, l’autrice ha raccontato il suo libro accompagnando i partecipanti tra le atmosfere misteriose di Filicudi, un’isola dove “misteri, leggende e segreti si intrecciano” in una trama ricca di suspense e colpi di scena. A dialogare con Maria Elisa Aloisi è stata Valentina Pipitone, che ha guidato il confronto sui temi del romanzo, sul rapporto tra luoghi e narrazione e sul fascino delle storie ambientate nelle isole siciliane.

Un appuntamento che ha unito letteratura, territorio e suggestione, confermando la Grotta Mangiapane come luogo privilegiato per eventi culturali capaci di valorizzare la memoria e l’identità del territorio.



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