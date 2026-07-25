La ragazza di Palermo, il libro che sfida le verità già scritte

25/07/2026 06:00:00

Ci sono libri che raccontano una vicenda. E poi ce ne sono altri che smontano il racconto che credevamo di conoscere. La ragazza di Palermo, di Eugenia Nicolosi, edito da Ponte alle Grazie, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. E ci vuole coraggio a raccontare quello che non sempre il lettore è pronto a leggere. Ciò che l’opinione pubblica cristallizza è difficile che venga poi smontato.

La storia è quella di Asia Vitale, la giovane al centro dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo nell'estate del 2023. Nicolosi costruisce un'inchiesta che va ben oltre la cronaca giudiziaria.

Il metodo è quello del giornalismo d'inchiesta: atti processuali, intercettazioni, testimonianze, conversazioni private, documenti. Ma soprattutto una scelta precisa: rinunciare alle semplificazioni.

Non riscrive una sentenza. Si interroga su come quella sentenza sia maturata e, ancora prima, su come si sia formata nell'opinione pubblica una verità apparentemente indiscutibile.

Nicolosi pone domande scomode. Dove finisce il diritto della difesa e dove comincia la tutela della dignità della persona offesa? Quanto pesa il racconto mediatico nella costruzione della figura della vittima?

È davvero possibile separare il giudizio giuridico da quello culturale?

Tra le pagine emerge una riflessione che colpisce perché rompe gli schemi tradizionali. L'autrice osserva come, nel tentativo di evitare ogni forma di victim blaming, si rischi talvolta di costruire un altro stereotipo: quello della vittima "perfetta", fragile, vulnerabile, incapace, per definizione, di autodeterminarsi. Nelle pagine dedicate alla motivazione della sentenza, Nicolosi si chiede se, paradossalmente, non possa esistere anche un pregiudizio opposto: l'incapacità culturale di concepire che una giovane donna possa esprimere desideri, contraddizioni o scelte fuori dagli schemi socialmente accettati.

Perché leggerlo

È una riflessione delicata, un caso affrontato con cautela. Non mette in discussione il reato accertato né minimizza la violenza. Invita il lettore a interrogarsi sui meccanismi attraverso cui attribuiamo credibilità, costruiamo narrazioni e selezioniamo ciò che riteniamo possibile o impossibile.

Ed è forse questa la parte più interessante del libro. La ragazza di Palermo non parla soltanto di Asia Vitale. Parla di noi. Del modo in cui televisioni, social e perfino il dibattito politico trasformano vicende complesse in storie lineari, con vittime assolute e colpevoli assoluti, lasciando poco spazio alle zone grigie, che vanno invece indagate.

Il libro ci mette davanti a una profonda analisi culturale. Il lettore deve sospendere il giudizio e accettare che la realtà possa essere più complessa delle narrazioni che finora ha ascoltato o letto.

Questo è il tempo in cui spesso il processo mediatico precede quello nelle aule di giustizia. E l’informazione che ruolo ha? Quanto contribuiscono giornali, televisioni e social a orientare la percezione collettiva? Quanto è sottile il confine tra il diritto di cronaca e la costruzione di una verità pubblica?

Nel libro non ci sono risposte certe e definitive. Ed è proprio questa la sua forza. Eugenia Nicolosi restituisce al lettore il diritto – e il dovere – di porsi domande, ricordando che la giustizia vive di prove, mentre l'opinione pubblica troppo spesso si accontenta di convinzioni.

Il coraggio di Eugenia Nicolosi non sta nell'offrire una verità alternativa. La giornalista ha scelto una strada ancora più scomoda: quella dell'approfondimento. Lo ha fatto con precisione, studiando ogni documento, confrontando testimonianze e atti giudiziari, incrociando perizie.

La ragazza di Palermo è, in definitiva, un'inchiesta coraggiosa e necessaria. Un libro destinato a suscitare dibattito perché affronta uno dei casi più discussi degli ultimi anni senza piegarsi al giustizialismo mediatico. Invita a diffidare delle verità troppo comode.



