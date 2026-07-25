Dal jazz alle albe sul mare: cosa fare nel Trapanese nel weekend

25/07/2026 06:00:00

Musica, teatro, sport, arte e sagre. Sabato 25 e domenica 26 luglio la provincia di Trapani offre un calendario particolarmente ricco, con appuntamenti da Alcamo alle Egadi, passando per Marsala, Castellammare, Gibellina, Salemi, Segesta e Selinunte.

Alcamo

Sabato 25 luglio

Dalle 19 il centro storico ospiterà la decima edizione del Festival della Pasta Fresca Siciliana.

Gli appuntamenti saranno distribuiti tra piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti e corso VI Aprile, con degustazioni, prodotti locali, vini, musica e show cooking.

Ai fornelli ci sarà lo chef Salvatore Manno. Sono previste anche proposte senza glutine, dolci tipici e una masterclass con i vini delle cantine Tenute Valso e Terre di Bruca.

La musica sarà affidata agli Electric Dreams al Collegio dei Gesuiti, ai Future Icons in piazza Ciullo e a I Fuori Programma in corso VI Aprile.

Domenica 26 luglio

Il Festival della Pasta Fresca Siciliana riprenderà dalle 19.

Lo show cooking sarà curato dallo chef Vincenzo Galante. Sul fronte musicale si esibiranno i PZZP, la live band del Prof. Mas Music Art Studio e i Giada.

Alle 22 sarà celebrato il trentennale della stagione 1995-1996, quando l’Alcamo vinse la Coppa Italia Dilettanti e la Supercoppa di categoria.

Durante la serata saranno premiati i protagonisti di quella squadra e verrà presentata la stagione 2026-2027 dell’Alcamo Calcio.

Castellammare del Golfo



Sabato 25 luglio

Porto Nuovo ospiterà l’Unlocked Music Festival, la giornata elettronica della Castellammare Art Music Week.

Sul palco saliranno Marco Carola, Ilario Alicante e Frank Storm. L’evento è riservato a un pubblico maggiorenne.

Le comunicazioni disponibili riportano orari differenti: il programma indica l’inizio alle 15, con apertura dei cancelli alle 14.30, mentre TicketSms segnala l’avvio dalle 17.

È quindi consigliabile controllare l’orario riportato sul proprio biglietto.

Domenica 26 luglio

Alle 22.30, sempre nell’area di Porto Nuovo, si terrà la m2o Night.

Sul palco arriveranno Albertino, Fargetta e Shorty per la serata conclusiva della Castellammare Art Music Week.

L’ingresso è gratuito, ma gli accessi saranno regolati attraverso il circuito TicketSms.

Gibellina



Sabato 25 luglio

Alle 19.30, al Baglio Di Stefano, andrà in scena “Fool Moon”, restituzione scenica del laboratorio condotto da Claudia Puglisi.

Lo spettacolo coinvolge alcuni minori stranieri non accompagnati e mette in dialogo arte di strada, acrobatica e la poesia dell’Orlando furioso.

Alle 21 salirà sul palco Marco Paolini con “Antenati the grave party”, scritto e interpretato dall’attore con le musiche di Fabio Barovero.

Paolini attraversa la storia dell’evoluzione umana, mettendo in relazione gli antenati con il nostro presente, tra tecnologia, consumi, migrazioni e crisi ambientale.

Domenica 26 luglio

Alle 21 la Compagnia Figli d’Arte Cuticchio presenterà “Cimbelino”, tratto da William Shakespeare.

La drammaturgia, la regia e le musiche sono di Giacomo Cuticchio. Il testo shakespeariano incontrerà la tradizione dell’Opera dei pupi, con musiche eseguite dal vivo.

I biglietti per gli spettacoli delle Orestiadi sono disponibili sul sito della Fondazione Orestiadi.

Levanzo



Sabato 25 luglio

Il primo appuntamento del weekend è fissato alle 5.45, lungo il sentiero che conduce a Cala Minnola.

Riccardo Sciacca alla voce e Gregorio Caimi alle chitarre presenteranno “Quattru petri”, performance musicale che inaugura la nona edizione de “‘A Scurata – Memorial Enrico Russo”.

Lo spettacolo accompagna il sorgere del sole e mette insieme musica, cultura popolare siciliana, parola e paesaggio.

L’appuntamento è gratuito e apre la nuova formula itinerante “‘A Scurata peri peri”.

Marsala



Sabato 25 luglio

Dalle 16 proseguiranno in Piazza della Vittoria le gare di Shock da Ground, il torneo di street basket 3x3 che coinvolge cento squadre, comprese 25 formazioni femminili.

Marsala è l’unica tappa Master siciliana del circuito nazionale. Le partite continueranno fino a tarda sera, seguite da concerti e dj set.

Alle 19, nella piazzetta di contrada Birgi Vecchi, inizierà la seconda edizione dello Stagnone Fest.

Dopo il taglio del nastro, alle 19.20 si esibirà il gruppo folkloristico “I Burgisi”.

Alle 21 saliranno sul palco Giulia Crisapulli e Vincenzo Piccione Pipitone. Alle 23 toccherà agli Hulabop.

Durante la serata saranno attive un’area dedicata ai vini del territorio, punti street food e spazi per bambini.

Sabato sarà anche la penultima serata del Marsala Jazz Festival, con Alain Pérez e la sua grande orchestra cubana.

Il musicista, bassista, cantante, tastierista e percussionista, si esibirà per la prima volta in Italia e in esclusiva a Marsala.

Domenica 26 luglio

Dalle 16 torneranno le gare di Shock da Ground in Piazza della Vittoria.

La manifestazione si concluderà in serata. Alle 23 è prevista l’esibizione gratuita della rapper torinese Beba.

Alle 19 riprenderà lo Stagnone Fest a Birgi Vecchi con la premiazione del concorso scolastico “Drawing in the wind – Disegnare nel vento”.

Alle 20.30 si esibiranno i Mizzica. Dalle 23 la chiusura sarà affidata ai The Remakers.

Per entrambe le giornate dello Stagnone Fest saranno disponibili parcheggi gratuiti alle Cantine Birgi e al Santuario Nostra Signora di Fatima.

Dalle 18 alle 2 sarà attivo un servizio gratuito di pullman, accessibile anche alle persone con disabilità.

Domenica si chiuderà anche il Marsala Jazz Festival con il quartetto di Cédric Hanriot, tra jazz, funk e rap.

Il primo calice di vino sarà offerto dalle cantine partecipanti. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne, Diyticket ed Enthemo.

Partanna

Sabato 25 luglio

Alle 18 è prevista una visita guidata nell’area archeologica di contrada Stretto.

Alle 19 seguirà “Assonanze contemporanee”, con Mark Art in dialogo con Bruno Corà.

Dalle 19.30, nel centro cittadino, inizieranno gli appuntamenti della Sagra della Cipolla Rossa di Partanna e di TipicuèArte.

In serata si esibirà “Vieni nel mio cuore”, tribute band di Ultimo.

Domenica 26 luglio

Nel centro cittadino proseguiranno gli eventi e le degustazioni della Sagra della Cipolla Rossa.

Alle 19, nell’area archeologica di contrada Stretto, Emilio Isgrò dialogherà con Bruno Corà.

Alle 21 il pianista Danilo Rea presenterà “Carta bianca”, nell’ambito del festival “Musiche e Parole per un’estate a Partanna”.

Salemi



Sabato 25 luglio

Alle 21.30, al Castello Normanno-Svevo, inizierà il Welcome Back Tony Scott Jazz Festival.

La prima serata sarà dedicata alle donne siciliane del jazz.

Ad aprire saranno Simona Trentacoste e Francesco Guaiana. Alle 22.30 si esibirà il Sade Mangiaracina Trio, con Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano.

L’ingresso è gratuito.

Domenica 26 luglio

Alle 21.30 saliranno sul palco i Saihs, sestetto vincitore del Conad Jazz Contest 2025.

Alle 22.30 chiuderà il Mario Rusca Trio, con Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Tony Arco alla batteria.

Arco ha suonato a lungo con Tony Scott, il clarinettista italoamericano di origini salemitane al quale è dedicato il festival.

Anche la seconda serata sarà a ingresso gratuito.

Scopello



Sabato 25 luglio

Dalle 18.30 alle 21 il Baglio di Scopello ospiterà l’inaugurazione di “Toská”, mostra personale di Cristina Borinschi.

L’artista moldava, palermitana d’adozione, presenterà dieci opere pittoriche dedicate al rapporto tra sogno, memoria e immaginazione.

L’esposizione è curata da “L’Ascensore” e l’apertura sarà accompagnata da una poesia di Carola Calandra.

La mostra resterà visitabile dal 26 luglio al 5 settembre, in via Finanziere Vincenzo Mazzarella 1/B.

Segesta



Domenica 26 luglio

Alle 19.30 il Teatro Antico ospiterà l’anteprima nazionale de “L’Arca di Noè – La diversità va in scena”.

Lo spettacolo è scritto da Giampiero Pizzol e diretto da Piero Ganci.

Il racconto del Diluvio viene riletto con ironia per affrontare i temi della diversità, della convivenza e della solidarietà.

L’appuntamento anticipa l’apertura ufficiale del Segesta Teatro Festival, prevista il 29 luglio con “Lisistrata”, interpretata da Lella Costa.

Selinunte



Sabato 25 luglio

Alle 20, al Tempio di Hera, sarà proclamato il vincitore della seconda edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti.

Alle 21.30 Concita De Gregorio e Melania Petriello presenteranno “Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne”.

L’incontro affronterà la maternità attraverso testimonianze, ricerche ed esperienze reali.

La partecipazione alla serata è gratuita.

Domenica 26 luglio

Alle 21 il Tempio di Hera ospiterà “Una ragione di più – Viaggio nell’eleganza di Ornella Vanoni”.

Anna Bonomolo ripercorrerà il repertorio di Vanoni accompagnata da Salvo Correri, Diego Spitaleri, Massimo Calì e Sebastiano Alioto.

Le canzoni saranno rilette tra jazz, bossa nova e pop d’autore.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Parco archeologico e sul circuito CoopCulture.



