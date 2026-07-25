Aggredito Antonini 

25/07/2026 14:10:00

15,00 -Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, è stato aggredito questa mattina, 25 luglio, nel centro storico di Trapani.

L’episodio si è verificato nei pressi di via Barone Sieri Pepoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato Antonini in ospedale per gli accertamenti e le cure mediche.

Sulla vicenda è arrivata la nota ufficiale dell’FC Trapani 1905, che ha espresso la propria «più ferma e assoluta condanna» per quello che definisce un «gravissimo episodio di violenza».

Secondo la ricostruzione fornita dalla società, si sarebbe trattato di «un vero e proprio agguato, vile e premeditato», compiuto da «un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese». Si tratta, al momento, della versione diffusa dal club, mentre la dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

La società riferisce che Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova ricoverato per accertamenti e cure. Le sue condizioni vengono monitorate.

«Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del presidente, ma l’intera comunità granata», scrive il club, che si dice «sconvolto e indignato» e confida nel lavoro degli investigatori per individuare il responsabile.

L’FC Trapani 1905 aggiunge che non tollererà alcuna forma di violenza e definisce quanto accaduto «una linea invalicabile». «Il calcio e la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata», conclude la nota.

Restano da chiarire le cause dell’aggressione, l’identità dell’autore e l’esatta dinamica dei fatti.

14,00 - Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, sarebbe stato aggredito questa mattina, 25 luglio, nel centro storico di Trapani.



Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di via Barone Sieri Pepoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che avrebbe accompagnato Antonini in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.



Gira una una fotografia nella quale Antonini appare a terra mentre viene soccorso, circondato da un gruppo di curiosi.

Al momento non sono ancora note né la dinamica dell’accaduto né le condizioni del presidente granata. Sono in corso verifiche per ricostruire quanto successo.

Da tempo, purtroppo, i rapporti tra Antonini e gran parte della città non sono più sereni, sia per le fallimentari e complicate stagioni delle squadre cittadine, sia per il numero di cause con fornitori e non solo. Lo stesso Antonini aveva detto di aver ricevuto minacce. Cosi come diverse scritte offensive sono apparse in città. Qualche tempo fa, invece, era stato lui a tentare di aggredire un tifoso durante una delle ultime surreali partite del Trapani Shark.



Seguiranno aggiornamenti.



