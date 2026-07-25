25 Luglio: il no di Guardiola, Russia senza petrolio, bombe su Bucha

25/07/2026 07:40:00

E' il 25 Luglio 2026. Ecco i più importanti fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Archiviata la candidatura di Pep Guardiola (non disponibile), sulla panchina di ct della Nazionale sta per arrivare Andrea Pirlo. Per l’ufficializzazione serve l’ok della squadra di Dubai con la quale l’allenatore ha un contratto

• La Russia, in passato superpotenza del petrolio, ora deve chiedere prodotto raffinato all’India. La causa sta nelle distruzioni di raffinerie a opera di Kiev

• Mykhailo Fedorov, il ministro della Difesa rimosso da Zelens’kyj, non ha accettato di tornare nel governo con altri incarichi. Rivuole il suo posto e, intanto, la protesta di piazza continua. Come proseguono gli attacchi di Mosca, che ha bombardato una fiera di armi e droni a Bucha facendo 10 morti

• L’Ue ha reagito senza scomporsi ai nuovi dazi di Trump, che in qualche caso favoriscono il vecchio continente. Si teme però la ritorsione americana dopo la multa inflitta da Bruxelles a Google

• La Casa Bianca continua a minacciare nuovi devastanti attacchi sull’Iran, ma non chiude la porta ai negoziati. Teheran reagisce con contrattacchi e gli Houti continuano a colpire la flotta saudita

• Trump ha annunciato l’intenzione di candidarsi per un terzo mandato indossando un cappellino rosso con la scritta «Trump 2028»

• In Cisgiordania una sparatoria dai contorni incerti ha causato sei morti tra palestinesi e israeliani e la mobilitazione dell’esercito israeliano

• Il conflitto in Golfo Persico scuote il mercato del greggio: sale ancora il prezzo di benzina e gasolio, il governo forse adotterà accise mobili

• Nella notte in provincia di Isernia la gente è scesa in strada dopo una scossa di terremoto di magnitudo 4.1

• C’è un fermato per l’omicidio di Eboli del giornalista Luigi “Luca” Esposito. L’uomo arrestato si nascondeva in un casolare abbandonato

• Il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha detto che ormai nelle carceri comandano i mafiosi e non lo Stato e che la situazione non esplode solo perché fa comodo ai boss. Dura la reazione del ministro Nordio, secondo il quale De Lucia «ha perso il controllo»

• L’autopsia di Abderrahim Fakir ha evidenziato che l’uomo aveva sangue nei polmoni ed è perciò morto soffocato



• Mauro Caroccia, il ristoratore romano accusato di legami con famiglie camorriste, ha consegnato ai pm le chat con le conversazioni tra lui e l’ex sottosegretario Delmastro

• Un alto esponente politico del Canton Ticino è finito nei guai per una serie di audio in cui incita una sua amica a picchiare un’altra donna e si offre di ingaggiare lui stesso qualcuno in grado di dare una lezione alla vittima designata

• La provincia autonoma di Bolzano ha registrato un’impennata negli aborti e ha deciso che da settembre distribuirà gratis i contraccettivi

• Al Tour de France Tadej Pogačar, con uno scatto straordinario, ha conquistato la vetta dell’Alpe d’Huez sgretolando il record stabilito 31 anni fa da Marco Pantani

• Un ex manager della moda si è laureato in Economia a 96 anni: gli mancavano solo due esami

• Tra i nuovi gusti che si vedono nelle gelaterie artigianali ci sono quelli al Nero d’Avola, al carciofo, ai porcini e alla manna

• In Costa Rica è stato arrestato un supertrafficante di droga soprannominato El Diablo sul quale pendeva una taglia di 500 mila dollari

• Fedez è guarito dagli attacchi all’apparato gastrico ed è stato dimesso dall’ospedale

• È stato condannato a 8 anni un pirata della strada che sulla Asti-Cuneo aveva tamponato a 200 all’ora con la sua Porsche un’utilitaria, uccidendo una studentessa di 20 anni

• Un trevigiano padre di tre bambini è stato multato per aver portato il più piccolo, di 6 anni, sulla canna della bici

• In provincia di Ancona due educatrici di una scuola d’infanzia sono finite ai domiciliari per aver maltrattato i bambini

• A Prato è stato scoperto un falso medico che, oltre a curare senza averne titolo, aveva abusato di alcune pazienti

• A Chieri, nel torinese, una donna di 70 anni è riuscita a sfuggire a uno stupratore che voleva violentarla

• Ha ucciso un uomo per una coppia di cuffiette wireless da 14 euro: il giovane autore omicida è stato ammesso alla giustizia riparativa

• L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio è stato denunciato dalla sua ex Sara Soldati per non averle fatto vedere la loro figlia di un anno

• Luciano Darderi, dopo un incontro combattuto, ha sconfitto il portoghese Jaime Faria all’Atp di Estoril

• Carlo III d’Inghilterra si è ispirato alla serie tv inglese Doctor Who per incontrare il nuovo premier Andy Burnham

• Il ballerino Roberto Bolle ha conquistato una stella nella Walk of Fame, il famoso marciapiede di Hollywood che consacra i divi dello spettacolo

• Si è spenta a 83 anni Chris Anne Affleck, madre dell’attore premio Oscar Ben Affleck



Titoli

Corriere della sera: L’allarme per gas e carburanti

la Repubblica: Le vendette di Trump

La Stampa: Carcere per i minori, è scontro

Il Sole 24 Ore: I rincari di petrolio e gas frenano il pil / Carburanti, il Governo prepara il decreto

Il Messaggero: Benzina, rincari sulle vacanze

Il Giornale: Fakir, verifiche / sulla cocaina / nel suo sangue

Avvenire: Fronte Cisgiordania

Qn: Fakir, segni di schiacciamento / «Aveva sangue nei polmoni»

Il Fatto: Delmastro rischia grosso / Carroccia dà le chat ai pm

Libero: Le verità nascoste

La Verità: Ranucci: «Mafiosi e massoni in Rai»

Il Mattino: Caro-benzina, si muove il governo

il manifesto: Baby gang

il Quotidiano del Sud: Fakir è morto soffocato

Domani: «Schiacciato, sangue nei polmoni» / Fakir vittima di una morte atroce



