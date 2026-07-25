Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
25/07/2026 11:33:00

Radioterapia Trapani, Mondo Donna: "Una vittoria nel nome di Angela Cangemi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784972345-0-radioterapia-trapani-mondo-donna-una-vittoria-nel-nome-di-angela-cangemi.jpg

Alcune opere pubbliche raccontano anche la storia di chi, per anni, ha rifiutato di considerare normale un'attesa infinita. La radioterapia di Trapani è una di queste. 

Dopo oltre undici anni di annunci, rinvii e promesse, l'approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della gara d'appalto segnano un passaggio concreto verso la realizzazione di un servizio atteso da migliaia di pazienti oncologici della provincia. 

 

Per l'associazione Mondo Donna, però, questo risultato ha soprattutto il volto di Angela Cangemi, la fondatrice che, quando il tema faticava a trovare spazio nel dibattito pubblico, denunciò con determinazione i ritardi e chiese che Trapani avesse un reparto di radioterapia.

 

L'associazione ha accolto con soddisfazione il via libera dell'Asp di Trapani al progetto esecutivo e alla procedura di gara, ricordando come le prime prese di posizione pubbliche di Angela Cangemi risalgano già al 2011. 

Una battaglia condotta in nome del diritto dei malati a curarsi nella propria provincia, senza affrontare lunghi e faticosi trasferimenti verso altri ospedali della Sicilia.

 

Nei giorni scorsi una delegazione del nuovo Consiglio direttivo, composto da Giuseppina Marchetti, Elisa Butera, Agostina Barraco e Francesca Evangelista, ha incontrato il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Costa, che ha illustrato lo stato dell'iter. Il progetto esecutivo, dopo la verifica positiva dell'organismo certificatore prevista dal Codice degli appalti, è stato validato e approvato dall'Azienda sanitaria provinciale, che ha contestualmente avviato la gara per l'affidamento dei lavori.

 

"Continueremo a vigilare su ogni fase, dalla pubblicazione del bando fino all'effettiva attivazione del servizio", sottolinea Mondo Donna. L'associazione richiama l'attenzione sul diritto dei pazienti oncologici ad accedere alle cure senza essere costretti a lasciare il proprio territorio, nel rispetto dei principi di equità, dignità della persona e qualità dell'assistenza.

 

La realizzazione del reparto di radioterapia è una delle opere sanitarie più attese nel Trapanese. Per anni la sua assenza ha costretto centinaia di pazienti a sottoporsi a continui esodi sanitari per effettuare cicli di terapia che, per loro natura, richiedono trattamenti quotidiani per diverse settimane. 

Un disagio che associazioni, comitati e operatori sanitari hanno più volte denunciato, trasformando la radioterapia in uno dei simboli delle carenze della sanità provinciale.

 

Nel ricordare Angela Cangemi, Mondo Donna ribadisce anche l'impegno sul fronte della prevenzione oncologica, portato avanti insieme alla Lilt e all'Associazione Italiana Donne Medico attraverso le "Isole della prevenzione". 

Un'attività che, assicurano dall'associazione, continuerà anche nei prossimi mesi, affinché la conquista della radioterapia rappresenti non un punto di arrivo, ma l'inizio di una sanità più vicina ai cittadini.









Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...