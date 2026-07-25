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» Calcio
25/07/2026 14:54:00

Trapani, Valerio Antonini aggredito in centro storico. Il club: “Un agguato premeditato

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Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, è stato aggredito questa mattina, 25 luglio, nel centro storico di Trapani.

 

L’episodio si è verificato nei pressi di via Barone Sieri Pepoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato Antonini in ospedale per gli accertamenti e le cure mediche.

 

Sulla vicenda è arrivata la nota ufficiale dell’FC Trapani 1905, che ha espresso la propria «più ferma e assoluta condanna» per quello che definisce un «gravissimo episodio di violenza».

Secondo la ricostruzione fornita dalla società, si sarebbe trattato di «un vero e proprio agguato, vile e premeditato», compiuto da «un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese». Si tratta, al momento, della versione diffusa dal club, mentre la dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

La società riferisce che Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova ricoverato per accertamenti e cure. Le sue condizioni vengono monitorate.

«Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del presidente, ma l’intera comunità granata», scrive il club, che si dice «sconvolto e indignato» e confida nel lavoro degli investigatori per individuare il responsabile.

L’FC Trapani 1905 aggiunge che non tollererà alcuna forma di violenza e definisce quanto accaduto «una linea invalicabile». «Il calcio e la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata», conclude la nota.

Restano da chiarire le cause dell’aggressione, l’identità dell’autore e l’esatta dinamica dei fatti.

 









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