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Cronaca

» Ambiente
25/07/2026 17:55:00

Terreni incolti: ecco la piattaforma per segnalarli ai Comuni e prevenire gli incendi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2026/1784994946-0-terreni-incolti-ecco-la-piattaforma-per-segnalarli-ai-comuni-e-prevenire-gli-incendi.jpg

Trasformare i cittadini in sentinelle del territorio per fermare gli incendi prima che divampino. È questo l'obiettivo di "Segnala Terreno Incolto", il nuovo servizio online lanciato da Fenice Verde APS nell'ambito dell'Osservatorio sugli Incendi, che consente di segnalare terreni abbandonati, ricoperti da erba secca e sterpaglie, considerati tra le principali cause di propagazione dei roghi estivi. L'iniziativa arriva mentre la Sicilia continua a fare i conti con una stagione drammatica sul fronte incendi e punta a rafforzare la prevenzione coinvolgendo direttamente i cittadini.

 

Come funziona il servizio

Attraverso la piattaforma online, chiunque può indicare un'area a rischio inserendo la posizione sulla mappa, allegando fotografie e, se disponibili, anche i dati catastali del terreno. Una volta ricevuta la segnalazione, Fenice Verde provvede a trasmetterla tramite PEC al Comune competente e al Comando di Polizia Municipale, chiedendo un intervento di bonifica o pulizia dell'area.

L'obiettivo è consentire agli enti locali di intervenire prima che l'erba secca o i rifiuti presenti possano trasformarsi in un pericoloso focolaio.

 

Garantito l'anonimato dei cittadini

Uno degli aspetti su cui l'associazione punta maggiormente riguarda la tutela di chi segnala. Il nominativo del cittadino, infatti, non viene reso pubblico né comunicato all'esterno. I dati personali vengono conservati esclusivamente dall'associazione nel rispetto della normativa sulla privacy e utilizzati solo nei casi previsti dalla legge.

Una scelta pensata per superare il timore di eventuali ritorsioni, spesso tra le principali ragioni che scoraggiano le segnalazioni.

 

Un progetto sostenuto da enti e associazioni

Il servizio nasce all'interno dell'Osservatorio sugli Incendi, realizzato con il sostegno della Sicily Environment Fund e con il patrocinio gratuito dell'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente e del Dipartimento regionale della Protezione Civile.

Al progetto collaborano anche il Coordinamento Operativo del Volontariato Regione Sicilia (COV), la Rete Siciliana delle associazioni attive nel contrasto agli incendi e l'Istituto Nazionale Superiore per la Formazione Operativa della Protezione Civile (INSFO PC).

 

Miceli: "Ogni terreno abbandonato è un rischio evitabile"

"Ogni terreno incolto dimenticato è un rischio che si può prevenire prima ancora che diventi un'emergenza", afferma Marco Miceli, presidente di Fenice Verde APS.

"Con Segnala Terreno Incolto vogliamo mettere a disposizione dei siciliani uno strumento semplice e concreto per proteggere il territorio, garantendo al tempo stesso la sicurezza di chi decide di effettuare una segnalazione".

L'associazione, nata a Palermo nel 2023, è impegnata nella prevenzione degli incendi boschivi e nella tutela del patrimonio naturale siciliano. Dal 2025 promuove l'Osservatorio sugli Incendi, una piattaforma di citizen science che raccoglie segnalazioni, monitora il territorio e collabora con i Comuni per migliorare le attività di prevenzione.









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