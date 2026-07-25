Marsala, la meraviglia della natura: tartaruga depone le uova in spiaggia. Il video

25/07/2026 09:59:00

Questa mattina sul litorale sud di Marsala, al confine con la spiaggia di Petrosino, il primo evento di nidificazione del 2026 di una tartaruga marina Caretta caretta. A segnalare la presenza dell’esemplare è stato Matteo Agate, operatore addetto al servizio pulispiaggia, che ha notato la tartaruga mentre era impegnata nella deposizione delle uova.

Sul posto è intervenuto il volontario Michele Amato, da anni impegnato nel monitoraggio delle spiagge marsalesi insieme a Maurizio Fedele. “Questa mattina alle 5 – racconta Amato – ero sulla spiaggia alla ricerca di tracce quando ho ricevuto la segnalazione. Ho raggiunto subito il luogo e avvisato la Capitaneria di Porto e il WWF”.

L’area è stata quindi segnalata per consentire le attività di tutela e monitoraggio del nido. La deposizione delle uova da parte delle tartarughe Caretta caretta rappresenta un appuntamento sempre più frequente lungo il tratto di costa tra Marsala e Petrosino: lo scorso anno, infatti, sono stati individuati dieci nidi.

“Purtroppo siamo ancora in pochi a svolgere questo lavoro di osservazione e tutela – spiega Michele Amato – per questo è importante che chiunque trovi tracce sulla sabbia avvisi subito gli enti competenti”.

Le tracce lasciate dalle tartarughe sulla spiaggia permettono di individuare il percorso seguito dall’animale fino al punto scelto per la deposizione. Dopo circa sessanta giorni, se le condizioni saranno favorevoli, le uova potranno schiudersi e le piccole tartarughe inizieranno il loro viaggio verso il mare.

Michele Amato ringrazia Matteo Agate per la segnalazione, la Capitaneria di Porto, il WWF, in particolare Angela Di Girolamo e Nicola Napolitano, e il volontario Maurizio Fedele per il lavoro svolto nella protezione delle tartarughe marine. “Proteggere le tartarughe significa proteggere il nostro mare e il nostro territorio”, conclude Amato.



