San Vito Lo Capo, il cinema arriva in spiaggia: due proiezioni gratuite

24/07/2026 12:11:00

Il grande schermo si accende sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. “Cinema Ammare”, il format ideato da Marco Gallo e Fabio Speranza, arriva per la prima volta nella località trapanese con due serate gratuite: martedì 28 luglio sarà proiettato il film Disney “Oceania”, mentre il 25 agosto toccherà a “Una notte da leoni 3”.

Entrambi gli appuntamenti si terranno sulla spiaggia libera, con inizio alle 21:30. Prima dei film ci saranno musica e intrattenimento a cura degli stessi ideatori dell’iniziativa.

Il primo appuntamento con “Oceania”

La prima serata, in programma martedì 28 luglio, sarà dedicata soprattutto alle famiglie. Sullo schermo arriverà “Oceania”, film d’animazione Disney ambientato tra le isole del Pacifico e incentrato sul viaggio della giovane Vaiana.

Per partecipare non sarà necessario acquistare alcun biglietto: la proiezione sarà gratuita e permetterà al pubblico di assistere al film direttamente dalla spiaggia, sotto le stelle e a pochi passi dal mare.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 25 agosto con “Una notte da leoni 3”, ultimo capitolo della trilogia comica americana diretta da Todd Phillips. Due titoli molto diversi, dunque, pensati per coinvolgere sia i bambini sia il pubblico adulto.

Un format nato a Realmonte

“Cinema Ammare” è nato a Realmonte, sulla spiaggia di Capo Rossello, da un’idea di Marco Gallo e Fabio Speranza. Negli anni il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione, raggiungendo altre località siciliane come Lampedusa, Ribera e Selinunte. Nelle precedenti edizioni alcune serate hanno registrato più di 500 presenze.

L’iniziativa affianca alle proiezioni la promozione dei luoghi e alcuni momenti dedicati all’educazione ambientale. Il cinema all’aperto diventa così un’occasione per vivere le spiagge siciliane anche dopo il tramonto, con una formula semplice che punta sulla partecipazione del pubblico.

«Siamo felici e orgogliosi di portare il cinema anche in altri luoghi della Sicilia – spiegano gli organizzatori –. Le nostre serate uniscono le proiezioni al divertimento, riunendo centinaia di persone sulla spiaggia per un rito collettivo che rinasce in una nuova forma, sotto le stelle».

Dopo la tappa di San Vito Lo Capo, “Cinema Ammare” raggiungerà anche Menfi con una serata ospitata da Mandrarossa. Continueranno inoltre gli appuntamenti del lunedì a Realmonte, al Nodo Ammare sulla spiaggia di Capo Rossello.



