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Cultura

» Spettacoli
24/07/2026 15:43:00

Strasatti, Gerardina Trovato si ferma: alla Fiera arriva Manuela Villa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784897161-0-strasatti-gerardina-trovato-si-ferma-alla-fiera-arriva-manuela-villa.jpg

Gerardina Trovato deve fermarsi per motivi di salute e annulla la partecipazione alla serata inaugurale della 74ª Rassegna Meccanico Agricola di Strasatti. Al suo posto, venerdì 31 luglio, salirà sul palco Manuela Villa.

La sostituzione è stata annunciata dal comitato organizzatore dopo la comunicazione ricevuta dal management della cantautrice catanese. Trovato dovrà sottoporsi a due interventi, il primo per rimuovere una cisti alla gola e il secondo alle corde vocali. Seguirà un periodo di riabilitazione che la costringerà a sospendere gli impegni artistici delle prossime settimane. La cantante ha raccontato la situazione in un video pubblicato sui social, ricevendo migliaia di messaggi di vicinanza. 

L’omaggio preparato per Gerardina Trovato

La sua presenza a Strasatti era stata annunciata come il momento conclusivo di “A Fera dei Talenti – La Sicilia sale sul palco”, la serata dedicata ai giovani artisti siciliani. Trovato avrebbe dovuto esibirsi dal vivo per circa un’ora.

Il suo nome era stato il primo scelto dal nuovo direttivo e dai direttori artistici Enzo Amato Más e Nicola Anastasi, il duo Trikke e Due. Una scelta legata anche alla vicenda personale e professionale della cantante e al suo ritorno sulle scene dopo anni difficili.

Per l’occasione, Patrizia Martinico, componente del direttivo, aveva realizzato un piatto in ceramica dipinto a mano con il ritratto dell’artista. L’omaggio non resterà in un cassetto: il comitato intende consegnarlo a Gerardina Trovato durante la convalescenza o non appena sarà possibile incontrarla.

«La salute viene prima di ogni spettacolo», sottolineano gli organizzatori, che le augurano una pronta guarigione. L’invito per Strasatti resta aperto: l’appuntamento, assicurano, è soltanto rimandato.

Manuela Villa nella serata inaugurale

Dopo la cancellazione, l’organizzazione si è messa alla ricerca di una nuova protagonista per la prima serata. La scelta è ricaduta su Manuela Villa, che ha confermato la propria disponibilità per venerdì 31 luglio.

Cantante e volto televisivo, figlia di Claudio Villa, ha costruito la propria carriera tra musica dal vivo, teatro e programmi televisivi. A Strasatti sarà l’ospite musicale di “A Fera dei Talenti”, presentata da Salvo La Rosa con la partecipazione comica di Trikke e Due.

Sul palco si alterneranno giovani artisti provenienti da diverse parti della Sicilia. Il concerto di Manuela Villa chiuderà la serata in Piazza Fiera. 

Il programma dal 31 luglio al 4 agosto

La Rassegna Meccanico Agricola, una delle manifestazioni storiche di Marsala, si svolgerà dal 31 luglio al 4 agosto. L’apertura sarà preceduta da un corteo con cavalli bardati, carretti siciliani, gruppi folk e tamburinari. 

Sabato 1° agosto si esibiranno gli Essenza con un tributo ai Negramaro. A seguire sarà la volta del comico Antonio Pandolfo. Domenica 2 agosto la compagnia Terrarrussa porterà in scena la commedia “Paròddrule”.

Lunedì 3 agosto è in programma “Radici di Stile – Strasatti in Passerella”, serata dedicata alla moda, ai bambini, ai giovani e alle attività locali. A condurre saranno Adele Lagrutta, Enzo Amato Más e Nicola Anastasi.

La chiusura di martedì 4 agosto sarà affidata ad Alessandro Gandolfo con “Il Re della Via Gluck”, spettacolo tributo ad Adriano Celentano.

La manifestazione prenderà il via già giovedì 30 luglio con il tradizionale torneo di burraco. Nei giorni successivi sono previste esposizioni di macchine agricole, raduni di auto, moto e Vespe, iniziative sportive, passeggiate ecologiche e attività per le famiglie.









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