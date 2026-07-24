Mazara: Lucio Rizzo insignito del "Paul Harris Fellow" per l'impegno rotariano

24/07/2026 14:20:00

Un riconoscimento che premia una vita dedicata al servizio e all'impegno associativo. Nel corso della tradizionale cerimonia del "Passaggio della Campana" del Rotary Club di Mazara del Vallo, svoltasi venerdì 17 luglio, Lucio Rizzo è stato insignito del Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza conferita dal Rotary International.

Sessantasette anni, imprenditore mazarese noto nel settore automobilistico, Lucio Rizzo ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel comparto della vendita di automobili. L'azienda di famiglia, ereditata dal padre, è stata infatti una delle realtà più importanti del settore in provincia di Trapani.

Il conferimento del Paul Harris Fellow rappresenta il coronamento di un lungo percorso all'interno del mondo rotariano: 40 anni di appartenenza al Rotary Club, ai quali si aggiungono 10 anni nel Rotaract, per un totale di cinquant'anni di impegno, partecipazione e servizio alla comunità.

La dedica alla moglie Bianca Norrito

Il momento più toccante della cerimonia è stato quello della dedica dell'onorificenza alla memoria della moglie Bianca Norrito, scomparsa prematuramente quasi due anni fa. Un gesto carico di emozione, con cui Lucio Rizzo ha voluto condividere questo importante traguardo personale con il ricordo della compagna di una vita.

Il Paul Harris Fellow è il più prestigioso riconoscimento del Rotary International e viene assegnato a soci e personalità che si sono distinti per il loro contributo ai valori del servizio, della solidarietà e dell'impegno a favore della collettività. A Lucio Rizzo sono giunte anche le congratulazioni della redazione di Tele8 per il prestigioso riconoscimento ricevuto.







