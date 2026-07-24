Castellammare piange Rocco Di Liberti, il sosia di Alberto Castagna dal cuore grande

24/07/2026 16:29:00

Castellammare del Golfo saluta uno dei suoi personaggi più autentici. È morto a 80 anni Rocco Di Liberti, operaio forestale, cabarettista per passione, grande amante degli animali e conosciuto da tutti come l’“Alberto Castagna” castellammarese.

Una somiglianza straordinaria con il popolare conduttore di Stranamore che, negli anni Novanta, lo portò dalle serate di cabaret fino alla copertina di TV Sorrisi e Canzoni. Ma dietro il personaggio, le imitazioni e gli inevitabili equivoci c’era soprattutto un uomo generoso, capace di dedicare gran parte della propria vita agli animali abbandonati.

La copertina con Alberto Castagna

Era il 1993 quando Rocco Di Liberti venne fotografato accanto al vero Alberto Castagna. In copertina campeggiava il titolo: “Il vero e il falso”.

Quell’immagine consacrò definitivamente il castellammarese come uno dei sosia più celebri del conduttore Mediaset. Rocco seppe cavalcare quella curiosa e fortunata somiglianza con simpatia, partecipando a spettacoli, serate di cabaret e imitazioni.

Fuori da Castellammare gli equivoci erano frequenti. Molti lo fermavano convinti di avere davanti il presentatore televisivo, magari in vacanza in Sicilia e lontano dai riflettori. Lui raccontava ogni episodio con il sorriso, divertito da una storia che sembrava scritta apposta per la televisione.

Rocco era fratello del noto pittore castellammarese Giovanni Battista Di Liberti. Insieme raggiunsero anche gli studi di Canale 5 per incontrare Mike Bongiorno, al quale venne donato un ritratto realizzato proprio da Battista.

L’amore per gli animali

La popolarità, però, raccontava soltanto una parte della sua vita.

Nella sua abitazione di contrada Acqualavite, nella zona di Fraginesi, Rocco accudiva numerosi cani e gatti randagi. Raccoglieva cibo, chiedeva aiuto quando era necessario e ospitava gli animali che nessun altro voleva.

Per lui non erano semplicemente animali da assistere. Erano famiglia.

L’incendio che distrusse la casa

Nel 2017 un violento incendio devastò la sua abitazione. Le fiamme distrussero la casa, i documenti e tutti i suoi effetti personali. Nel rogo morirono anche alcuni dei cani, dei gatti e degli altri animali che Rocco aveva salvato dalla strada.

Tentò disperatamente di portarli fuori, rischiando la propria vita e rimanendo intossicato dal fumo.

Grazie alla solidarietà della comunità e all’intervento delle istituzioni, poté continuare a vivere nella proprietà, all’interno di un container sistemato accanto a ciò che restava della casa. Neppure dopo quella tragedia smise di occuparsi degli animali sopravvissuti.

L’ultimo saluto

Negli ultimi anni una malattia lo aveva progressivamente allontanato dalla vita pubblica e dalle serate che lo avevano reso popolare.

Resta il ricordo di un uomo eccentrico e genuino, capace di strappare una risata con un’imitazione e, subito dopo, di spendere ogni energia per aiutare un cane o un gatto in difficoltà.

Castellammare perde un personaggio irripetibile, entrato nella memoria collettiva per la sua somiglianza con Alberto Castagna, ma soprattutto per la sua umanità.

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 24 luglio, alle 16.30, nella chiesa di San Paolo della Croce, a Castellammare del Golfo.