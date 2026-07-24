Castelvetrano: Gaetano Salerno è il nuovo direttore del Distretto sanitario
L'ASP di Trapani ha un nuovo direttore per il Distretto sanitario di Castelvetrano. Si tratta del dottor Gaetano Salerno, che ha firmato il contratto di incarico con il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale, Sabrina Pulvirenti.
Salerno, nato a Castelvetrano nel 1977, è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Palermo e ha conseguito la specializzazione in Medicina Legale. Dal 2019 presta servizio all'interno dell'ASP di Trapani, dove ha maturato esperienza nell'ambito dell'organizzazione sanitaria.
Con la nomina alla guida del Distretto sanitario di Castelvetrano, Salerno assume la responsabilità di coordinare i servizi territoriali, dalle cure primarie all'assistenza specialistica, fino alle attività socio-sanitarie rivolte ai cittadini del comprensorio.
La firma del contratto, formalizza il nuovo incarico affidato dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti nell'ambito dell'organizzazione della rete territoriale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani.
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