Regionali Sicilia 2027, l'Udc c'è in tutta l'Isola: squadra quasi pronta nel trapanese
L'Unione di Centro si prepara alle prossime elezioni regionali siciliane annunciando la presentazione di proprie liste in tutte le province dell'Isola. La decisione è stata assunta in accordo con il coordinatore regionale del partito, Decio Terrana, che ha avviato la fase conclusiva della costruzione della proposta elettorale.
Secondo quanto riferisce il partito, la definizione delle candidature è ormai in fase avanzata: circa l'80% delle liste sarebbe già stato completato.
Trapani, lista quasi definita
Particolarmente avanti sarebbe il lavoro in provincia di Trapani, dove la composizione della lista è ormai prossima alla conclusione. L'obiettivo dichiarato è quello di presentare una squadra che rappresenti l'intero territorio provinciale, con un mix di amministratori, professionisti e nuove figure provenienti dalle diverse realtà locali.
Il coordinatore provinciale dell'Udc, Francesco Regina, sottolinea che il partito sta lavorando per mettere in campo una proposta "seria e credibile", costruita attorno a candidati ritenuti rappresentativi e competenti.
L'obiettivo delle Regionali
L'Udc punta così a rafforzare la propria presenza nello scenario politico siciliano, presentandosi con liste autonome e una classe dirigente radicata nei territori.
"L'obiettivo – afferma Francesco Regina – è offrire agli elettori una squadra autorevole, in grado di contribuire concretamente allo sviluppo della Sicilia e della provincia di Trapani".
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