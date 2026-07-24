Pastasciutta Antifascista a Marsala, gli organizzatori: "Sui social odio e derisione"

24/07/2026 02:00:00

Dopo la Pastasciutta Antifascista organizzata a Marsala in ricordo dei fratelli Cervi, arriva la replica delle forze politiche promotrici ai numerosi commenti offensivi comparsi sui social network a margine degli articoli dedicati all'iniziativa.

In una nota congiunta, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Avanti Marsala-PSI esprimono «profondo rammarico» per le reazioni registrate online, parlando di «un'ondata di livore, insulti gratuiti e superficialità» che avrebbe accompagnato la notizia di un evento dedicato alla memoria della Resistenza.

«La Pastasciutta Antifascista – scrivono gli organizzatori – è da sempre un evento aperto a tutti, un momento di festa popolare, pace e memoria condivisa che affonda le proprie radici nella storia d'Italia e nel ricordo della famiglia Cervi. Vedere come una notizia di aggregazione e memoria storica venga puntualmente travolta sui social media da un'ondata di livore è il segnale di un clima culturale preoccupante che non possiamo far finta di non vedere».

Secondo i promotori, la libertà di espressione, principio sancito dalla Costituzione nata dalla Resistenza, «non deve mai degenerare nella denigrazione sistematica o nel disprezzo della memoria storica del Paese».

Gli organizzatori rivendicano quindi il successo dell'iniziativa, sottolineando la partecipazione registrata al bar Romeo, che ha ospitato l'evento.

«I leoni da tastiera e le ironie di basso cabotaggio – si legge ancora nella nota – non scalfiranno il valore di questa iniziativa. La risposta migliore all'odio virtuale sarà, come sempre, la grande partecipazione reale. A chi preferisce insultare da dietro uno schermo rispondiamo con la comunità, la memoria e il sorriso».

Le forze promotrici ricordano inoltre che all'iniziativa erano state invitate tutte le forze politiche e civiche della città, oltre alla giunta e al Consiglio comunale.

Un ringraziamento viene rivolto all'assessore Enrico La Sala, ai consiglieri comunali intervenuti e al gruppo consiliare del Partito Democratico, rappresentato dalla segretaria Linda Licari, dal capogruppo Mario Rodriguez e dal vicepresidente del Consiglio Piero Cavasino. Nella nota viene inoltre evidenziata la presenza del consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Carini, «per aver accolto l'invito ed espresso il proprio pensiero politico in un contesto non appartenente alla sua area».

In conclusione, gli organizzatori ribadiscono il significato dell'iniziativa: «Qualsiasi manifestazione che ricordi la Resistenza e chi ha donato la vita per la democrazia, affinché ognuno potesse esprimere liberamente il proprio pensiero, non sarà mai divisiva».



